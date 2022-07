El onceavo concierto de La Academia se llevó a cabo este domingo 17 de julio en medio de la expectación de un alumno expulsado, pero pese que el público decidió la eliminación de Santiago, los críticos decidieron salvarlo, situación que ha levantado sospechas de un posible “fraude” en el reality show.

Recordemos que el concierto del sábado 16 de julio tuvo enfrentamientos fuertes y por segunda ocasión, Isabella fue la alumna expulsada de La Academia, por lo que en la competencia permanecen:

Santiago resultó ser el eliminado de La Academia durante este onceavo concierto, con el 4.7% de los votos.

Sin embargo, los críticos (Ana Bárbara, Lolita Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito) se unieron para pedir a la producción y al director Alexander Acha, permitir al joven que permanezca una semana más en la competencia, debido al gran empeño que ha puesto en cada una de sus presentaciones.

Por su parte, Horacio Villalobos comentó que “la gente se ha dejado llevar por el reality”, y argumentó que fue debido a ello que los televidentes decidieron eliminarlo.

Recordemos que Santiago se ha visto envuelto en una serie de polémicas dentro del programa y que precisamente este domingo, sus compañeros aseguraron que había inconsistencias en las críticas que recibía.

Los académicos comentaron que recibía buenas críticas inmerecidamente, lo que desató las especulaciones de los internautas, quienes ya hablan sobre un posible fraude por parte de la producción para lograr incrementar el rating del proyecto.

Pese a ello, el director de La Academia y la producción permitieron que Santiago permanezca una semana más en el programa de telerrealidad.

Nelson de 21 años, interpretó el tema ‘Ropa cara’ de Camilo, que confesó, “no la podía ni escuchar”.

Arturo López Gavito estuvo de acuerdo con él y señaló que “de una basura de canción” logró una gran actuación.

Los participantes de La Academia, expresaron molestia ante las últimas críticas que ha recibido Santiago de 22 años.

Semana con semana, el académico recibe elogios por parte del panel de jueces, por lo que sus compañeros señalaron que son condescendientes con él.

La ‘Jueza de hierro’ defendió a Santiago y aseguró que se ha ganado cada una de sus críticas.

“Lo que me hace sentir en esta butaca, ninguno me lo hace sentir ¿Creen que nuestra crítica es dura? ¿Ya salieron a tocar puertas, ya cantaron en esquinas? Estas críticas no son nada. Aprendan tantito de humildad”.

Lolita Cortés