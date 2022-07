Alexander Acha explotó contra Lola Cortés y pelean en el concierto de La Academia provocando que la producción tenga que ir a un corte comercial para calmar los ánimos.

Durante el concierto de este sábado 16 de julio se vivió un momento muy tenso en La Academia cuando Lolita Cortés, de 51 años de edad y Alexander Acha protagonizaron una pelea que terminó en gritos.

Debido al momento tan tenso que se estaba viviendo, Myriam tuvo que intervenir para calmar un poco la situación y poder terminar con la pelea entre Lola Cortés y Alexander Acha, de 37 años de edad.

La Academia 2022 ha causado gran controversia por los duros comentarios que ha realizado Lola Cortés hacia los alumnos, maestros e incluso contra el director Alexander Acha.

Aunque ya es conocida por hacer fuertes críticas, Alexander Acha no pudo más y en pleno concierto de La Academia y pidió la palabra para poder contestarle a Lola Cortés.

Tras la presentación de Cesia y Eduardo, Alexander Acha se levantó de su asiento para cuestionarle a Lolita Cortés por sus constantes críticas hacia el equipo docente de La Academia.

De manera energética, Alexander Acha criticó que cuando los alumnos hacen una buena presentación alaba su trabajo, pero cuando no peluseé todo lo que hacen en la semana.

“A ver Lolita, no entiendo cómo funciona la crítica contigo, cuando lo hacen bien si sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí y cuando lo hacen mal no merecemos si quiera que nos menciones y esta bien que nos peluses así”

Alexander Acha le exigió a Lola Cortés que se ahorre ciertos comentarios sobre el trabajo que están haciendo, pues es algo que no está bien.

“Yo te quisiera pedir con mucha educación que te ahorres esas palabras de ‘estúpida idea’ porque no nos gusta y no está bien y tú lo sabes”

View this post on Instagram

Lola Cortés no se quedó callada y de inmediato arremetió contra Alexander Acha pues cuestionó su labor como director, pues destacó que no le gusta el trabajo que ha visto en el escenario.

“A mi tampoco me gusta lo que está pasando en el escenario señor y cuando un público va a pagar por lo que ve, tenga cuidado con lo que usted. Usted es el director se lo dije desde un principio si algo está mal, me voy a ir en contra de usted”

Al ser interrumpido, de inmediato Alexander Acha retomó la palabra y le exigió a Lolita que lo escuchará.

“Me permite Lolita estoy hablando, no he hablado en todo el programa, necesito que escuches esto”

Visiblemente molesto, Alexander Acha le señaló a Lola Cortés que no está bien que se burle del equipo docente pues es algo que ella tampoco lo permitiría.

Lola Cortés retomó la palabra y señaló que Alexander Acha se estaba burlando de sus alumnos y destacó que lo que había pasado con Cesia y Eduardo había sido culpa de los profesores y el director.

“Le pido entonces no se burle de sus alumnos y haga que Eduardo que regresó no le ponga música mexicana, ni haga que la niña de Honduras interprete música mexicana. Esto fue algo que hicieron, esto no es culpa de ellos es culpa de ustedes, y usted no puede cargar con eso, es lo que más le duele”

Lola Cortés