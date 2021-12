Kunno se tunea; “ya me van a hacer el cuello”, dice

Orgullosamente Kunno se tunea; “ya me van hacer el cuello”, dice la estrella de Internet mediante un video publicado en sus historias de Instagram.

Sin importar el qué dirán, el tiktoker presumió haber recurrido al cirujano plástico Romeo Castillo para que le ayude a “tener cuello” y es que constante lo critican por el aspecto de éste.

“Mucha gente de mi equipo, de todos lados, me comentan que no tengo cuello” dice el tiktoker abucheado en el Flow Fest 2021 y agrega: " a me lo van a poner, ya me van hacer todo el cambio radical”.

Así como, a través de su breve grabación, Kunno expresa estar contento de hacer un gran cambio en su cuerpo antes de que sea Navidad y llegue Año Nuevo.

Por lo que el doctor Romeo Castillo, sin mostrar el resultado final, felicita al influencer por su nuevo rostro: “Disfruta tu nueva cara, ya tienes el cuerpo y ahora vamos por más”.

Previamente a Kunno le drenaron grasa abdominal a fin de lucir un cuerpo más delgado y estético.

Kunno se tunea (@papikunno / Instagram)

¿Qué es el estiramiento de cuello que Kunno se realizó?

El estiramiento de cuello es un procedimiento estético de bajo riesgo. Este consiste en eliminar el exceso de piel y grasa alrededor de la mandíbula a fin de definir el área del cuello.

El resultado no es inmediato debido a una breve inflamación y al tiempo que toma la piel para tensarse y reafirmarse.

Aunque el cuello se estira éste proceso no detiene los signos de envejecimiento; sin embargo, los oculta por un tiempo.

Debido a que se trata de una intervención de bajo riesgo, Kunno entró y salió por sus propios pies el día del procedimiento.

Kunno (@papikunno / Instagram)

Cirugías estéticas de Kunno

El estiramiento de cuello no es el primer procedimiento estético o cirugía que Kunno se realiza.

El tiktoker originario de Monterrey, Nuevo León, se hizo la liposucción, se aumentó la pompa y el pecho con la grasa que le sobraba.

No es un secreto que a Kunno le gusta recurrir al bisturí, el propio confesó su deseo de tunearse por completo.

“La que puede, puede y la que no, que critique, paso de su comentario y su vida”, sentenció durante una de sus visitas en el programa Hoy.