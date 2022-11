Kunno pasó un bochornoso momento junto a David Guetta y Maryfer Centeno lo tunde, y asegura que invadió el espacio del DJ.

El influencer, de 22 años de edad, tuvo la oportunidad de presentar un premio en Los 40 Music Awards en España, pero aseguran que terminó humillado

Kunno estuvo en el escenario junto a Marta Díaz y fueron los encargados de entregar la presea en la categoría ‘Best International Dance Artist’.

David Guetta, de 55 años de edad, fue el ganador y a la hora de recibir su premio, Kunno trató de saludarlo de beso, pero el francés solo lo abrazó y se retiró.

Aunque Kunno niega que el DJ lo haya rechazado, usuarios de redes sociales se han burlado de él y su lenguaje corporal lo habría delatado.

Kunno (@papikunno / Instagram)

Maryfer Centeno analiza el lenguaje de Kunno y cree que fue invasivo

La famosa grafóloga, de 32 años de edad, analizó el bochornoso momento en que David Guetta rechazó a Kunno, y Maryfer Centeno le da la razón al DJ.

“La cara de Kunno cuando se quita es de molestia, en todo caso el que fue ligeramente invasivo fue Kunno. Vemos que cuando no le responden como él quiere baja la mirada y le cambia esta sonrisa que él tiene” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno explica que Kunno cambió su semblante cuando David Guetta no lo quiso saludar de beso, pues al inicio estaba muy sonriente y luego del saludo se puso un poco más serio.

Menciona que en el caso de David Guetta, él siempre mostró una gran actitud y su felicidad por haber ganado.

Kunno fue invasivo al querer saludar de beso a David Guetta (Captura)

“Una cosa es ser grosero y otra decir que te sientes invadido, y no te acepto el beso. Es es todo, a tal grado que vemos que todo el tiempo está sonriendo” Maryfer Centeno

La especialista no cree que la intención de David Guetta haya sido ser grosero, solo ‘pintó’ sus límites de forma contundente.

“A mi no me parece que sea un desplante de David Guetta, pero tal vez Kunno fue un poco invasivo, ya que sabemos que no es el mejor comunicando empatía con los demás” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno describe la personalidad de Kunno y no le fue nada bien

La también abogada explicó que Kunno es poco empático con las personas, según la percepción que da en redes sociales.

Menciona que el momento pudo ser incómodo para Kunno, pero no para David Guetta, quien siguió agradeciendo por su premio sin fijarse en el tiktokero.

“Empieza con una postura de superioridad (...) él se siente superior y se siente más importante que la mayoría de las personas que están ahí” Maryfer Centeno

Dice que la personalidad de Kunno podría ser frívola y que invadir el espacio de las demás personas es su costumbre, pues hizo lo mismo con Marta Díaz a la hora de abrir el sobre.

Kunno también invadió el espacio de Marta Díaz (Captura)

“Incluso vean como invade el espacio de la señorita con la que está presentando un premio” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno cree que David Guetta no fue grosero con Kunno y la situación no lo incomodo, por lo que no fue rechazo cuando no quiso saludar de beso al influencer, simplemente cada quien saluda como quiere.