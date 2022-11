Kunno humilla a Yeri Mua y David Guetta toma venganza contra la estrella de TikTok y de esta manera lo expone en Los40 Music Awards.

A través de sus redes sociales, Kunno de 22 años de edad presumió que estaría presente en la 17 edición de los premios Los40 Music Awards, los cuales se llevaron a cabo el pasado 4 de noviembre en la ciudad de Madrid, España.

Sin embargo, Kunno vivió un incómodo momento cuando David Guetta de 55 años de edad lo expuso delante de las cámaras.

Tras la viralización de este momento, usuarios de inmediato señalaron que David Guetta se había vengado luego de la humillación que le hizo Kunno a Yeri Mua de 19 años de edad.

Yeri Mua y Kunno (captura de pantalla / Yeri Mua Instagram @yerimua)

¿David Guetta se negó a besar a Kunno? Esto es lo que sabemos

Este fin de semana se realizó en España la entrega de Los40 Music Awards, en donde se reconoce a lo mejor de la música. Para este evento Kunno lució un vestido, tacones y aretes.

Kunno y Marta Díaz fueron los encargados de entregar el premio a David Guetta en la categoría ‘Best International Dance Artist’. Sin embargo usuarios notaron un detalle cuando el DJ francés sube a recoger su galardón.

Y es que señalaron que David Guetta se había negado a darle un beso a Kunno, exponiendo al influencer delante de millones de personas.

En el video se muestra como David Guetta sube al escenario y saluda a Kunno, pero este se acerca para darle un beso y abrazo, sin embargo el DJ evita todo contacto.

Usuarios señalaron que mientras David Guetta da un pequeño discurso por su triunfo, Kunno realiza algunos gestos. Este video ya se ha viralizado a través de las redes sociales.

David Guetta también ganó en la categoría de Mejor colaboración. En medio de todas las especulaciones, Kunno desmintió que David Guetta lo haya rechazado e incluso compartió un video desde otro ángulo para mostrar que no se negó a saludarlo.

Kunno (@papikunno / Instagram)

¿Kunno humilló a Yeri Mua en plena transmisión en vivo?

Tras la viralización del video de David Guetta, usuarios señalaron que era una venganza por la manera en la que Kunno había humillado a Yeri Mua.

Y es que en su viaje a España, Kunno se burló de la vestimenta que llevaba Yeri Mua pues señaló que hacía mucho frio y ella iba con una falda.

Pero eso no es todo ya que en una transmisión en vivo ya que la corrigió luego de que Yeri Mua señaló que había ido a Versace.

De acuerdo con Kunno no estaba pronunciando bien la marca italiana y no le importo que estuvieran en vivo para hacerle notar que no es “Versachi sino Versache”.

Usuarios de inmediato criticaron a Kunno porque consideraron que había expuesto a Yeri Mua ante sus seguidores.

En medio de la controversia por una posible pelea con Yeri Mua, Kunno compartió que entre ellos no había ningún problema.