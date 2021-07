Kimberly Loaiza se someterá a nueva operación

La youtuber y cantante mexicana, Kimberly Loaiza le está pidiendo a sus fans que le deseen suerte y es que en unas horas se someterá a una nueva operación.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram donde aparece en bata de hospital, Kimberly Loaiza informa que se operará el cuerpo.

No obstante, no específica de qué , solo indica que se hará unos arreglitos en el cuerpo. Sus fans no tardaron en reaccionar:

“¿De qué si eres perfecta?”, “Suerte Kim”, “Así estás divina pero te vas a poner preciosa”, “¿Acaso te harás la lipo?”, “Ya se me hacía tarde para que no se operara”, le escriben en redes sociales.

La operación ocurrirá a poco de que Kimberly Loaiza diera un vistazo de sus curvas desde Punta Cana, República Dominicana, donde se llevó a cabo la entrega de premios Heart Latin Music Awards.

Cabe mencionar que su esposo Juan de Dios Pantoja fue reconocido con el galardón “Promesa musical”, venciendo a Katie Angel, Emilia Mernes, Juhn y Amy Gutiérrez Alejandro Santamaría.

Al igual que Gomita, Kimberly Loaiza es fan de las cirugías

No es ningún secreto, la belleza de Kimberly Loaiza se debe en gran parte a las cirugías y a los tratamientos estéticos.

La youtuber nunca lo ha ocultado al contrario intenta ser transparente con sus seguidores a quiénes les ha contado sobre sus arreglitos .

Todos sabemos que se hizo la rinoplastia y es que la propia documentó el momento en que el cirujano Ricardo Alfredo González modificaba la apariencia de su nariz.

Pero ese no fue el único arreglito que se realizó, a Kimberly Loaiza le redujeron los cachetes, es decir, se hizo la bichectomía, se quitó papada y grasa en los brazos.