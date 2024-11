Kimberly la más preciosa -de 33 años de edad- ya confirmó que Óscar Barajas le fue infiel y se están dando un tiempo; buscarán arreglar su matrimonio con terapia.

En diciembre se cumplirá un año de la boda de Kimberly la más preciosa y Óscar Barajas, pero la polémica pareja no ha parado de pelear.

Unos días después de su enlace, la influencer y su esposo protagonizaron una fuerte pelea que mostraron en vivo, y desde ese momento han tenido diversas discusiones.

A pesar de que Kimberly la más preciosa confirmó que Óscar Barajas había besado a otra mujer, la influencer niega que se vaya a divorciar.

En una entrevista con De Primera Mano, Kimberly la más preciosa reveló que su relación está en pausa.

Kimberly la más preciosa narró que ella está en terapia y quiere que su esposo también tenga esta herramienta, pues cree que así buscarán una solución para su matrimonio.

Finalmente, la influencer contó que Óscar Barajas le confirmó que había besado a otra mujer, pues ella no quería creer en el rumor.

“Platiqué con él, no me molesté ni nada, porque yo no quería alegar, simplemente quería una explicación”

Kimberly la más preciosa