En redes sociales, con motivo del lanzamiento de su linea de labiales, Kimberly Flores compartió su número de teléfono.

Sin embargo, momentos después de que lo compartiera Kimberly Flores tuvo que pedir a sus seguidores no saturara la línea de teléfono

Y es que pese a lo que muchos de sus seguidores creyeron el número que Kimberly Flores compartió era exclusivamente para la venta de sus productos.

Kimberly Flores (Kimberly Flores Facebook @Kimberly Flores)

Kimberly Flores no atiende la venta de sus productos

En su cuenta oficial de Facebook durante un en vivo Kimberly Flores compartió el número de teléfono para la venta de sus nuevos labiales.

Sin embargo, varios de los seguidores de la modelo creyeron el número era el contacto personal de Kimberly Flores por lo que comenzaron a enviarle mensajes.

La cantidad de mensajes recibidos habrían sido excesivos, puesto que no mucho tiempo después la modelo estuvo que explicar el número no era personal, por lo que ella no se hacía cargo de los mensajes.

“Mis chulis hermosas, el número que dejé en mi en vivo no es mi número personal, es de mi marca de productos , y lo manejan otras personas” Kimberly Flores

Asimismo pidió no saturaran la línea con mensajes ya que este estaría dedicado a la venta de sus productos y causaría problemas a quienes quisieran comprarlos.

“Solo no me saturen la línea por favor. Las amo gracias por tanto” Kimberly Flores

Kimberly Flores (captura de pantalla / Kimberly Flores Facebook @KimberlyFlores)

La publicación aunque fue bien recibida causó algunas decepciones entre sus seguidores quienes aseguraron le habían confesado su amor pensando que la modelo leería sus mensajes.

“Y yo confesándome en un mensaje ese número pensando que eras tu” y “te iba a pedir el número de Edwin” comentaros los seguidores de Kimberly Flores.

Kimberly Flores presume su línea de labiales “casi agotada”

Tras el incidente con el número para la compra de sus labiales, en su cuenta de Instagram Kimberly Flores pidió paciencia con la atención a clientes de ‘Keigi’.

Y es que Kimberly Flores explicó la línea telefónica estaba saturada de mensajes y pido los cuales agradeció ya que la línea de labiales estaría “casi agotada”.

“Si se tardan es por que estamos saturadas, gracias a Dios, muchísimos mensajes, muchísimos pedidos” Kimberly Flores