Kimberly Flores lloró del estrés frente a sus seguidores luego de batallar durante más de media hora para retirarse sus lentes de contacto.

Mientras Kimberly Flores intentaba tranquilizarse, sus hijos y seguidores se mostraron bastante preocupados al ver tan frustrada a la modelo

Pese a que la situación que estaba viviendo la hizo arrepentirse de haber iniciado el ‘en vivo’, aseguró que ponerse los lentes fue incluso peor.

“El video de cuando me lo intentaron poner está peor”

En su cuenta de Facebook Kimberly Flores inició un en vivo para pedir a su seguidores que la ayudaran a retirarse su nuevos los lentes de contacto.

Sin embargo, Kimberly Flores de retirarse el primer lente de contacto, se arrepintió de iniciar al video ya que terminó llorando frente a todos sus seguidores.

Y es que después de media hora de estar intentando quitarse el lente de contacto, la guatemalteca de 33 años de edad llegó a su punto máximo de frustración, lo cual ocasionó que llorara.

En su video aseguró no querer que sus seguidores, quienes la estuvieron ayudando toso el tiempo, la vieran en ese estado; sin embargo, ya no sabía qué más hacer.

Pues además sus uñas acrílicas habrían sido un gran impedimento, por lo que pasó un buen rato tranquilizándose e intentando continuar con su video.

“Ya no lo vuelvo a hacer, estoy llorando porque me estreso, me voy a tranquilizar y lo voy a hacer bien”

Kimberly Flores