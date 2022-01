Kim Kardashian deja de seguir a Miley Cyrus por supuesto “ataque de celos”

La socialité y empresaria Kim Kardashian, dejó de seguir a la cantante estadounidense Miley Cyrus por un supuesto “ataque de celos”.

Recordemos que Kim Kardashian ha estado saliendo con el comediante Pete Davidson, quien tiene una gran amistad con Miley Cyrus.

Aunque Kim Kardashian y Pete Davidson todavía no han confirmado su romance, se les ha visto juntos constantemente.

Incluso, hace a penas un día, Kim Kardashian y Pete regresaron de un viaje a las Bahamas.

Kim Kardashian y Pete Davidson (@kimkardashian / The King of Staten Island / Instagram / Facebook)

La historia entre Kim Kardashian y Pete Davidson, empezó cuando él presentó ‘Saturday Night Live’ y según medios locales, se besaron entre ensayos.

Posteriormente, se dejaron ver de la mano en un parque de diversiones, y dieron fuerza a la polémica.

En noviembre del 2021, el cantante Flavor Fav compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que aparece Kim Kardashian junto a Pete.

Lo que llamó la atención, es que también aparece Kris Jenner, madre de la socialité.

La foto fue tomada en casa de la mamá de Kim Kardashian, por lo que se rumora que la relación entre la socialité y el comediante, va en serio.

Kris Jenner, Flavor Flavo, Kim Kardashian y Pete Davidson (@flavorflavofficial / Instagram)

¿Por qué Kim Kardashian dejó de seguir a Miley Cyrus?

La amistad entre Miley Cyrus y la nueva conquista de Kim Kardashian, es muy longeva y son muy unidos, pues han trabajado juntos en algunos proyectos.

En diciembre del 2021, Miley Cyrus y Pete Davidson fueron invitados del programa de NBC ‘The Tonight Show’ para promocionar su especial de Nochevieja.

A lo largo del programa Miley Cyrus bromeó con Pete Davidson con una versión de ‘It Should Have Been Me’ de Yvonne Fair.

Asimismo, lanzó algunas indirectas sobre el supuesto romance que Pete Davidson mantiene con Kim Kardashian.

Kim Kardashian y Miley Cyrus (@kimkardashian / Instagram/captura)

Inicialmente, eso no pareció incomodar a Kim Kardashian, pues comenzó a seguir a Miley Cyrus en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, ahora que Miley Cyrus y Pete Davidson presentaron su show, Kim Kardashian dejó de seguir a la cantante de 29 años.

Los internautas afirman que a Kim Kardashian le dio un “ataque de celos” por la gran conexión que Miley Cyrus y Pete Davidson dejaron ver.