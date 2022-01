Khloé Kardashian reacciona tras disculpa pública de Tristan Thompson por infidelidad

La socialité estadounidense Khloé Kardashian reaccionó tras la disculpa pública de Tristan Thompson por la infidelidad con su entrenadora personal.

Recordemos que hace un par de días Tristan Thompson, ex pareja de Khloé Kardashian compartió que un test de paternidad confirmó su infidelidad.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols”, escribió la estrella de la NBA en una de sus historias.

“Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amigable “, compartió Tristan Thompson.

Finalmente, pidió perdón a Khloé Kardashian y a todo aquel externo que pudiera salir involucrado.

Historias Tristan Thompson (Instagram/@realtristan13)

“Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público”, agregó.

En un segundo ‘storie’, Tristán Thompson reconoció cómo su relación con Maralee hirió a Khloé Kardashian, quien todavía era su pareja cuando procreó a su recién nacido hijo.

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”, añadió.

Finalmente, habló sobre sus sentimientos hacia Khloé Kardashian.

“Te tengo el mayor respeto y amor, independientemente de lo que pueda pensar “, publicó, “Una vez más, lo siento muchísimo”, reiteró para concluir.

Historias Tristan Thompson (Instagram/realtristan13)

Khloé Kardashian se pronuncia tras disculpa pública de Tristan Thompson

Luego de que Tristan Thompson ofreciera a una disculpa pública a Khloé Kardashian, tras serle infiel con Maralee Nichols, la socialité reaccionó.

Según información de ‘HollywoodLife’, una fuente cercana a Khloé Kardashian, aseguró que ella “se alegra de ver que asumió la responsabilidad”.

“Fue lo correcto, pero Khloé desearía que lo hubiera dejado así. A Khloé no le importa su disculpa”, dijo el anónimo.

“Porque sus palabras ya no significan nada para ella. No puede confiar en él y nunca podrá volver a confiar en él “, agregó.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian (Instagram/realtristan13)

Finalmente, compartió que Khloé Kardashian “ya no derramará otra lágrima por él”.

“El dolor de Khloé causado por Tristan ha terminado. En el futuro, se trata de que Tristan sea un buen padre para su hija True y esté allí para ella “, añadió para concluir.