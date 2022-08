La actriz mexicana Kate del Castillo, ya presentó a su novio Edgar Bahena, con su mamá Kate Trillo y ya opinó sobre el ‘susodicho’.

Recordemos que, recientemente Ana Gabriel le pidió matrimonio a Kate del Castillo en un concierto y desataron especulaciones sobre un posible romance.

Sin embargo, más tarde Eric del Castillo, su papá negó esta situación y aclararon que la actriz está más enamorada que nunca, aunque no precisamente de la cantante.

Cabe señalar que, en junio de este año, ella y su novio Edgar Bahena celebraron su primer aniversario, por lo que actualmente deben llevar aproximadamente 1 año 2 meses de relación sentimental.

Kate del Castillo (@katedelcastillo / Instagram)

Recientemente, tuvo el primer encuentro con su suegra, y ella ya dio su veredicto sobre el joven de 39 años.

¿Qué fue lo que dijo la mamá de Kate del Castillo sobre su yerno?

Kate Trillo, anunció que ya conoció al novio de Kate del Castillo y compartió cuáles fueron sus impresiones al respecto.

Fue en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde habló sobre la pareja de su hija.

Precisó que Kate del Castillo está más enamorada que nunca y todo parece indicar que “está muy contenta” con su romance.

Eric del Castillo y Kate Trillo. (Agencia México)

Por otro lado, señaló que aprueba totalmente al hombre, pues señala que “es un muchacho muy lindo, muy culto, muy serio”.

Aunado a ello, comentó que “la adora”, por lo que no descarta la posibilidad de que Edgar Bahena sea la persona indicada para su hija: “Qué más puedo pedir”, dijo.

¿A Kate Trillo le gustaría que Kate del Castillo le diera nietos? Esto dijo

Kate Trillo se sinceró con ‘Ventaneando’ y respondió tras ser cuestionada sobre la posibilidad de que, ahora que su hija tiene una relación estable, le dé nietos.

Aunque los presentes creían que sería algo que le haría ilusión a la señora, explicó que no le gustaría, ya que no se siente con la paciencia de convivir con niños.

“A estas alturas ya no porque me los traen a que los cuide y yo ya no quiero cuidar niños”, explicó la mamá de Kate del Castillo para concluir.