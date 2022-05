En Instagram, la actriz Kate del Castillo ha reaparecido en público provocando todo un revuelo con su nuevo look.

Durante un evento de Telemundo en donde se presentaron adelantos para el 2022 y 2023, incluyendo la tercera temporada de ‘ La Reina del Sur, Kate del Castillo estuvo presente.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales no dejaron pasar de largo el nuevo look con el que la actriz mexicana reapareció.

Para el evento de Telemundo, el nuevo look de Kate del Castillo consistió un vestido de manga larga negro y botas de charol del mismo color.

Su cabello presentó rayos en color rubio y un maquillaje al “natural” que fue lo que sorprendió en realidad a los seguidores de Kate del Castillo.

Usuarios aseguran que Kate del Castillo luce “irreconocible”

Y es que de acuerdo a los usuarios, durante la reaparición de Kate del Castillo lucía “diferente”, especialmente por el maquillaje que portó durante el evento.

Entre algunos de los comentarios de los seguidores de Kate del Castillo de 49 años de edad, algunos aseguraban que no la reconocieron a simple vista debido a su nuevo look.

Muchos aseguraban que simplemente eran los estragos de la edad en Kate del Castillo, mientras que otros sospechaban que se hizo algún cambio estético en el rostro.

No obstante, varios también apuntaban que el motivo por el cual no reconocieron a Kate del Castillo, fue porque el maquillaje “al natural” y las luces de su cabello para su nuevo look, no le sentaron bien a la actriz.

Seguidores defienden a Kate del Castillo de los comentarios negativos

Durante un evento de Telemundo en el Radio City Hall de Manhattan, Nueva York, a donde Kate del Castillo asistió, su nuevo look sorprendió a los usuarios.

Y aunque Kate del Castillo tuvo varios comentarios negativos respecto a su reaparición en redes con su nuevo look, hubo seguidores que defendieron a la actriz.

Entre algunos de los comentarios que defendían a la actriz, simplemente dijeron que al no ser su cuerpo no opinaban y que ese tipo de comentarios era lo que provocaba complejos en el físico.

Por lo que varios simplemente comentaban en las redes sociales que Kate del Castillo simplemente lucía “muy guapa” o “muy hermosa”.

