Kate del Castillo se mostró incómoda durante su último encuentro con la prensa.

A su llegada a un teatro de la CDMX, Kate del Castillo reclamó el acoso de los medios de comunicación que le obstruían el paso .

Con una evidente expresión de molestia, Kate del Castillo pidió en reiteradas ocasiones que le alejaran los micrófonos y le dieran espacio.

Kate del Castillo llegó a la CDMX como madrina de la obra de teatro ‘Hamlet’.

Luego de confirmar su noviazgo con Edgar Bahena, la prensa estaba eufórica por conseguir alguna declaración de la famosa.

Entre el zafarrancho que causó la presencia de Kate del Castillo, varios medios de comunicación se acercaron a la camioneta de la actriz.

Después de varios minutos, la seguridad pudo conseguir espacio para que Kate del Castillo saliera del vehículo y entrara al teatro.

Aunque Kate del Castillo se mostró dispuesta a responder las preguntas, la prensa no dejó que ella hablara .

Toda vez que los reporteros acabaron -casi- encima de Kate del Castillo, y con los micrófonos en su cara.

“Me estás empujando. No me pongas el micrófono en la cara”, se escucha decir a la famosa.

Harta de la situación y el acoso de la prensa, Kate del Castillo encaró a una reportera que le cuestionó su actitud.

La famosa le aclaró que “ellos a eso dedican”.

“¿Es en serio lo que me estás diciendo? Me estas poniendo el micrófono aquí (cara), no me salgas con eso. (…) No le eches la culpa a mi seguridad.”

Kate del Castillo