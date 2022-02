Kate del Castillo ha intentado cambiar la forma de pensar antivacunas de su papá Eric del Castillo, pero destacó que respeta su opinión y no puede hacer nada al respecto.

En conferencia de prensa sobre ‘La Reina del Sur’, Kate del Castillo confesó que ella tampoco se quería vacunar pues no quería meter el bicho en su cuerpo.

Tras haberse contagiado de Covid-19, Kate del Castillo destacó que ahora de manera personal recomienda a las personas a vacunarse, pero pide a las personas no juzgar las creencias de otros.

Eric del Castillo se encuentra en medio de la polémica luego de que ha expresado públicamente su postura antivacunas. El actor confesó que esta situación lo ha afectado laboralmente pues no le dan trabajo.

Tras la controversia generada, Kate del Castillo fue cuestionada sobre la postura antivacunas de su papá Eric del Castillo.

Kate del Castillo aseguró que es fácil estar de un lado y juzgar a la otra persona y destacó que ella ya cuenta con dos vacunas.

Cabe recordar que en enero la actriz se contagió de Covid-19 en Estados Unidos y se mantuvo aislada con su amiga Jessica Maldonado.

En el video Kate del Castillo puntualizó que aunque respeta le decisión de sus padres, ella ha intentado que cambien de parecer pero ellos creen que van a estar bien sin la vacuna contra el Covid-19.

“Yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo y creeme que lo he intentado, pero... ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho”

Kate del Castillo