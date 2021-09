Karol G llora al agradecer a sus fans: “Mi carrera no sería lo que es hoy”

Pese a ser una de las cantantes más buscadas y escuchadas en toda Latinoamérica, Karol G brilla por su sencillez y humildad, algo que el público le agradece y le aplaude.

La personalidad de Karol G simplemente es arrasadora y ella es consiente, por ello hoy vuelve a desnudarse ante su público sin temor a las críticas.

Verás, la cantante sorprendió a sus fans al publicar en sus historias de Instagram un video que la muestra llorando.

Karol G (@karolg / Instagram)

¿Por qué lloraba Karol G?

Karol G estaba feliz porque a poco de anunciar su segundo concierto en Medellín, programado para el 5 de diciembre, los boletos se agotaron.

“Solo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí y mi carrera no sería lo que hoy es sin en mi casa no me hubieran dado la oportunidad”, dice Karol G sin poder contener las lágrimas.

Así como también agradece por el primer sold out mismo que no le dio tiempo de celebrar ya que cuando se enteró ya la habían sorprendido con la noticia del segundo.

“Solo puedo decir que los quiero en la vida. La vamos a pasar impresionante. Me siento muy orgullosa”, dijo y agradeció que su carrera, que inició a sus 14 años, esté evolucionando.

Así como instó a sus fans a luchar por sus sueños ya que todo mundo puede brillar.

“Ojalá todos los que esté viendo este video se motiven un montón, porque se los juro que no se trata de, como dicen: ‘disfruta los 20′ ¡No! Trabajen muy duro en los 20 para que puedan disfrutarse los 30 muy duro”, pidió.

Se burlan de las lágrimas de Karol G

Mientras que algunos de sus fans le aplaudieron la humildad, otros más se burlaron y criticaron que K arol G se grabara llorando .

“Hay que ser muy ridículo para prender la cámara y empezar a llorar solo para que te vean”, “Para mi que lloraba por Anuel”, “Qué payasa”, “Ridícula”, “Mala actuación”, “Qué pereza, esta lloradera se puso de moda”

“No entendí la lloradera”, “Le falta unas buenas lecciones de actuación”, “¿Estaba borracha?”, se lee entre los comentarios de la publicación.