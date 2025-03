Karla Sofía Gascón -de 52 años de edad- está en México promocionando su controversial película Emilia Pérez, que hace semanas recibió duras críticas de Eugenio Derbez.

Entre otras cosas, Eugenio Derbez -de 63 años de edad- criticó la “indefendible” actuación de Selena Gomez por sus diálogos en español.

Durante su paso por la alfombra roja de Emilia Pérez en México, periodistas le preguntaron a Karla Sofía Gascón si está resentida con Eugenio Derbez por sus comentarios. ¿Qué respondió la actriz?

Karla Sofía Gascón fue cuestionada sobre si, en caso de que se le propongan, trabajaría de la mano del mexicano Eugenio Derbez o aún está molesta con él.

“¿Yo por qué voy a tener resentimiento hacia nadie?“, respondió Karla Sofía Gascón, para luego defender el derecho de las personas a manifestar su opinión.

“Alguien tiene una opinión o dice algo que se saca además fuera de contexto, pues tú tienes tu parecer y si te has equivocado, encima pides perdón, ¿yo qué resentimiento voy a tener?“, comentó.

Sin embargo, Karla Sofía Gascón destacó luego las contradicciones de Eugenio Derbez respecto a Emilia Pérez.

“Yo me quedo siempre con el abrazo que me dio en Nueva York cuando vio la película junto con Madonna, no se me olvidará nunca, y las cosas que me dijo de la película, de cómo le había gustado, de cómo le había gustado mi interpretación”.

Karla Sofía Gascón