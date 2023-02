¿Karla Panini no es gordofóbica? La comediante e influencer ya explicó el motivo por el que se rió de los comentarios que Adrián Marcelo tuvo en su podcast ‘Mal Influencers’.

Luego de días de que se Adrián Marcelo -de 32 años de edad- y Karla Panini comenzaran a ser tundidos por gordofobia, la comediante respondió a quienes la juzgaron.

Karla Panini se deslindó por completo de ser gordofóbica ‘solo’ por haberse reído de los comentarios que Adrián Marcelo dijo en su podcast ‘Mal Influencers’.

Tras días de que el tema estuvo generando controversia en redes sociales, Karla Panini -de 43 años de edad- explicó que ella sí entiende cómo es la comedia de Adrián Marcelo.

“Es humor negro, es ácido”, fue lo que la comediante explicó en su video en vivo en Instagram, donde apuntó que no solo se rió de los comentarios gordofóbicos, sino de todo lo dicho en el podcast.

“Si ustedes ven el podcast completo, no solamente me río de eso que dijo Adrián Marcelo, hay una parte donde se burló de mí y también me reí”.

Karla Panini, comediante.