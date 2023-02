Adrián Marcelo se juntó con Karla Panini para el podcast ‘Mal Influencers’ y solo han desatado que los manden a callar por sus chistes gordofóbicos.

Tal parece que Adrián Marcelo buscó la forma de unirse al tema más comentado desde hace un par de semanas, la gordofobia, pero sus comentarios ya se vieron muy de urgencia.

El ‘cómico’ e influencer asistió al podcast de Karla Panini, pero sus declaraciones aberrantes sobre las personas de talla extra, están siendo sumamente criticados.

Ahora, usuarios en redes sociales están mandado a callar a Adrián Marcelo y de paso a Karla Panini por reírse de la gordofobia pronunciada por el ‘cómico’.

Dios los hace y ellos se juntan; Adrián Marcelo fue el invitado de la semana al podcast de Karla Panini, ‘Mal influencers’, y vaya que le hicieron honor al nombre del programa.

El episodio se llamó “Lo que callamos los famosos” con el ‘cómico’ de Monterrey de invitado, sin embargo, ahora están siendo tundidos por su gordofobia bien expuesta.

Y no es que solo sea Karla Panini y Adrián Marcelo los tundidos, sino que los otros personajes son muy pocos conocidos y ni se topan. Ellos fueron los participantes del podcast:

La gordofobia se mostró cuando Adrián Marcelo dijo que él podía ‘abrir’ directamente a una persona de talla grande, “me siento con la libertad de mandar a la verga a una gorda”.

Luego de ello, ‘Ernestina del Mar’ justificó el comentario de Adrián Marcelo diciendo que es “por salud”, pero el ‘cómico’ terminó por tirarle una indirecta muy directa a Michelle Rodríguez.

Como contexto, hace unos días, Michelle Rodríguez -de 39 años de edad- fue portada de una revista de moda. Por lo que Adrián Marcelo, sin mencionar su nombre, le dedicó unos mensajes gordofóbicos.

“Ahora las gordas salen en portada de revistas y posando y de qué talla extra. No, no hiciste nada para merecer una portada gorda, cuál es el mérito de comer, no hay disciplina. No a las gordas”.

Adrián Marcelo, influencer.