El empujón de Romina Marcos a Karely Ruiz empezó la pelea y ahora nadie quiere pedir perdón; ambas ya reaccionaron.

La alfombra de los MTV Miaw 2024 generó un chisme, pues mientras Karely Ruiz -de 23 años de edad- era entrevistada en la alfombra roja, Romina Marcos la empujó.

Karely Ruiz reaccionó con una mirada penetrante, mientras Romina Marcos -de 29 años de edad- no se disculpó y siguió su camino.

Karely Ruiz (Instagram/@karelyruiz.of)

Romina Marcos ni cuenta se dio de que empujó a Karely Ruiz

Luego de que el empujón de Romina Marcos a Karely Ruiz se volviera viral, la cantante hizo un video para hablar del tema.

Romina Marcos expresó que esta situación le estaba molestando, pues varios le pedían que diera explicaciones y hasta la tachaban de envidiosa.

“Lo que pasó con Karely fue un accidente, fue un error si quieren llamarlos. Fue algo que pasó sin querer. Yo no me di cuenta, no me di cuenta ene se momento, no me di cuenta al día siguiente. Incluso me di cuenta cuando vi el video” Romina Marcos

La también actriz asegura que no se dio cuenta que empujó a Karely Ruiz, pues suele ser muy distraída.

Y asegura que se trató de un accidente: “No la empujé, ni la aventé, ni la envidio ni tengo absolutamente nada en contra de Karely”.

Romina Marcos (Especial / Especial)

Romina Marcos explica que en la alfombra roja había muchas personas y ella quería saludar a una miga, por lo que tropezó con Karely Ruiz sin querer.

“Tropecé con ella. Fue lo único que pasó. No me di cuenta, no lo supe, si me hubiera dado cuenta, si hubiera sentido le hubiera pedido una disculpa, porque soy una mujer que se disculpa y soy una mujer distraída” Romina marcos

En pocas palabras, Romina marcos aseguró que no empujó a Karely Ruiz intencionalmente, pero tampoco le ofreció una disculpa.

Karely Ruiz no quiere problemas con Romina Marcos y le da ‘cachetada con guante blanco’

Tras la polémica que generó el empujón de Romina Marcos, Karely Ruiz compartió una historia en Instagram para hablar del tema.

“No se si vieron todo este show que se armó, pero la neta no me gustan los problemas y menos con gente que ni topo, pero ¿Tan difícil es decir perdón? Como no te vas a dar cuenta su claro que sientes cuando empujas o te empujan. Como viejas nos damos cuenta ¿Sí o no? Pero pues yo lo mío” Karely Ruiz

Karely Ruiz no cree en la explicación de Romina Marcos de que no se dio cuenta que la empujó y expresó que hubiera sido más fácil disculparse.

Aunque no creyó en la explicación de Romina Marcos, Karely Ruiz pidió que dejaran de atacar a la cantante: “No tiren hate, por eso a la chica tal vez así es su forma de ser y pues qué se le hace”.

Karely Ruiz cree que Romina Marcos es así, por todas las críticas que ha recibido y por eso pidió a sus seguidores que paren de atacarla.

Romina Marcos asegura que no quiso empujar a Karely Ruiz, mientras ella no le creyó a su explicación.