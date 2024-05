Karely Ruiz -de 23 años de edad- bailó muy sensual con TheGrefg y terminó enseñándole sus balones; se le vio de todo en el video.

David Cánovas Martínez, mejor conocido como TheGrefg, prometió invitar a Karely Ruiz a su equipo Saiyans FC de la Kings League.

TheGrefg -de 27 años de edad- hizo la propuesta a Karely Ruiz y ella aceptó, pues hasta hubo un candente video entre ellos.

Karely Ruiz y TheGrefg tendrían planes juntos y este video lo demuestra

El próximo partido de Saiyans FC del Mundial Kins League se realizará este jueves 30 de mayo y Karely Ruiz es la invitada especial de TheGrefg.

Fue en este día cuando Karely Ruiz compartió un video bailando a lado de TheGrefg con la descripción: “Yo soy la más mala de España”.

Karely Ruiz cumple y le muestra sus balones a TheGrefg (Instagram/@karelyruiz.of)

En el video se ve a Karely Ruiz bailando en un entallado bralette negro y un matón de encaje que mostraba su ropa interior.

Karely Ruiz y TheGrefg bailaron al ritmo de la melodía, mientras la modelo de OnlyFans se contoneaba muy sensual mostrando sus atributos.

Los movimientos de Karely Ruiz provocaron que al final del video mostrara de más y se notaba su pezón.

El reel tuvo más de 200 mil vistas en una hora y los comentarios no se hicieron esperar, pues Karely Ruiz derritió a sus fans con su baile.

Incluso, los fans de TheGrefg notaron un detalle en sus shorts y comenzaron a burlarse de él.

“Oye Grefg no me apuntes” y “Buen baile, pero no apuntes”, fueron algunos de los comentarios.

Karely Ruiz prometió mostrar sus “balones” a TheGrefg y lo cumplió

La Kings World Cup está causando furor en redes sociales, pero la participación de Karely Ruiz lo hizo aún más interesante.

Karely Ruiz hizo un en vivo donde prometió enseñarle sus “balones” a TheGrefg y lo cumplió, pues durante su sensual video le mostró un poco de su belleza.

Algunos fans están emocionados por el encuentro de Porcinos vs Samyans FC, pero también están a la expectativa de que hará Karely Ruiz su TheGrefg gana.

¿Será que Karely Ruiz enseñe completos sus balones? La modelo de OnlyFans es muy atrevida y todo puede ocurrir su TheGrefg gana.