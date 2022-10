Karely Ruiz vuelve a dejar atónitos sus seguidores y ahora pone a prueba a sus fans tapándose la parte más bella de su cuerpo.

La modelo de 21 años de edad, sigue sumando fans por su carisma y belleza, pues también sabe consentir a sus seguidores con pequeños videos.

Para los que no pueden pagara el OnlyFans de Karely Ruiz, ella les da una probadita de su sensualidad, pues constantemente publica fotografías en lencería o hace algunos sensuales bailes.

Karely Ruiz, influencer. (@karelyruiz)

Aprovechando que se acerca Halloween, Karely Ruiz está mostrando sus mejores disfraces y ha vuelto locos a sus seguidores.

“Yo les avisé que este mes era de disfraces” escribió la modelo junto a una foto donde usa un disfraz de conejita.

También se disfrazó de medusa y usó un traje dorado, donde destacaban sus atributos y para darle el toque mitológico, usó una diadema que simulaban serpientes.

Karely Ruiz saca sus mejores disfraces para Halloween (Instagram/@karely)

Karely Ruiz pone al límite a sus fans y usa un disfraz tenebrosamente revelador

La modelo sabe muy bien cómo llamar la atención de sus seguidores y aprovechando el mes del terror, se disfrazó con una sangrienta mascara.

Pero lo que menos llamó la atención fue su rostro, pues también usó un bikini azul con transparencias, que dejaban poco a la imaginación.

A pesar de lo revelador del traje, Karely Ruiz no dejó ver la parte más bella de su ser, pues cubrió su rostro con una mascara.

Karely Ruiz (Instagram/@KarelyRuiz)

Estas fotografías las compartió en su cuenta de Instagram con la descripción: “¿Te gusto?” y por su puesto que las respuestas no se hicieron esperar.

“Por eso me gusta Halloween”, “A mi no me gustas, me encantas”, “Magnífica” y “A mi me gustan mucho de esas” fueron los comentarios.

Karely Ruiz dejó ver sus atributos, pero cubrió lo más bello de su cuerpo (Instagram/@karely)

Pero la situación subió de tono cuando Karely Ruiz publicó un video donde caminaba de forma sensual, con su disfraz de Halloween.

“Me gustas” fue la descripción del clip donde camina y al final hace un movimiento de cadera.

Karely Ruiz aprovechó este disfraz para colocar más fotografías en sus historias de Instagram donde preguntaba a sus fans cómo se veía.

“¿A poco no me veo bien diosa?” y en otra colocó “¿Dulce o beso?”, por lo que todo indica que este mes de octubre será de los disfraces más candentes de Karely Ruiz.