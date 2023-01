¿Quién dice que se necesitan cirugías estéticas para abrir OnlyFans? Karely Ruiz, la cotizada modelo de la plataforma, dijo que en su primer mes ganó 800 mil pesos y no estaba operada.

Karely Ruiz, de 22 años de edad, está demostrando que no se necesita de operaciones para triunfar en OnlyFans, pues cuando ella inició estaba al natural.

Y es que parece ser que su destino ya estaba trazado en OnlyFans, pues desde aquel entonces, Karely Ruiz logró 800 mil pesos en su primer mes.

El destino de Karely Ruiz ya estaba trazado, pues cuando inició en OnlyFans no tenía operaciones y logró 800 mil pesos en un mes.

La modelo de OnlyFans estuvo en Radio Divaza hace un mes, donde confesó que para entrar a la plataforma no se necesita tener cirugías estéticas.

La belleza está estigmatizada y hay gustos para todos, fue lo que entre líneas dejó ver Karely Ruiz, pues al natural logró una gran adquisición en la plataforma.

Sin embargo, se desconoce en qué momento fue que abrió su OnlyFans, pues recordemos que comenzó a adquirir fama cuando apareció en Multimedios Televisión en Monterrey.

Si Karely Ruiz abrió su OnlyFans ya siendo famosa, esta podría ser la razón de su ganancia, o bien, simplemente su vocación ya estaba decretada.

Karely Ruiz contó que su adquisición en su primer mes de OnlyFans -sin operaciones- fue de 800 mil pesos, e incluso cree que ‘pegaba’ más sin las cirugías que ahora tiene.

En una entrevista que Karely Ruiz dio a Kimberly Flores, la también influencer de 33 años de edad, dijo que siempre le gustó su cuerpo, pero operarse era una manera de mejorarlo.

Asimismo, contó “siempre tuve busto”, así que se enfocó en liposucción, nariz y también los senos, pero “porque adelgacé y se me bajaron”.

Aunque dijo que no se arrepiente de haberse operado, Karely Ruiz dijo que cree que su contenido pegaba más sin cirugías estéticas.

“No me arrepiento, pero mucha gente me dejó de seguir, no sé, como que cuando te operas, no sé, siento que cuando era natural pegaba más, como que a los batos les gusta más lo natural”.

Karely Ruiz, modelo.