A Karely Ruiz no le gustan los envidiosos y en un video responde a los haters que le buscan cualquier defecto a su cuerpo.

Las redes sociales de Karely Ruiz -de 23 años de edad- están llenas de halagos, pero también de críticas a su cuerpo.

Es por eso que la influencer responde a sus detractores, quienes le buscan cualquier defecto a su apariencia para hacer malos comentarios.

El pasado 8 de agosto, Karely Ruiz compartió un video donde lucía su figura con un entallado outfit, mientras mimaba a su perrito.

Aunque la mayoría de comentarios fueron halagos para la modelo de OnlyFans, hubo otros que trataron de criticar a la influencer.

El video de Karely Ruiz moviendo las nalgas donde le preguntan si no estaba enferma

Karely Ruiz vs Romina Marcos: Un empujón empezó la pelea y nadie quiere pedir perdón

“Se ve que el gimnasio en casa no hace efecto”, escribió un seguidor de Karely Ruiz, quien intentaba burlarse de la figura de la modelo.

Karely Ruiz respondió este comentario con: “Ni hago gym. De puro chile me mantengo, no te preocupes”.

La modelo de OnlyFans dejó claro que las críticas se le resbalan y no teme responderle a los haters.

Pero no fue todo, pues hubo algunas mujeres que trataron de lanzar comentarios mal intencionados a Karely Ruiz.

Fue así que la influencer recordó de manera sutil que no se se critica los cuerpos de los demás.

“Dejen de tirar hate hermosas. Entre mujeres no existe la envidia”, escribió Karely Ruiz, quien pide respeto a sus haters.

View this post on Instagram

En 2024 siguen latentes las críticas a cuerpos ajenos y Karely Ruiz vive este problemas todos los días.

Es por eso que Karely Ruiz compartió una historia en Instagram para apelar a la sororidad de las mujeres que la critican.

“Mi historia pasada solo fue para gente que me tira hate. Los demás claro que si está en mis posibilidades ayudarlos con lo que necesiten lo haré siempre de corazón. Yo los amo y chicas ya dejen de tirar hate, yo sé que no soy perfecta y no tengo un cuerazo, pero pinche corazonsote”

Karely Ruiz