Familia de Kim Kardashian se dice molesta, tras acciones de Kanye West

La familia de la socialité estadounidense Kim Kardashian, se dijo molesta, tras las acciones del rapero Kanye West.

Recordemos que este sábado, Kanye West, expareja de Kim Kardashian, expresó su enfado ante los medios de comunicación.

Lo anterior, debido a que supuestamente, Kim Kardashian no invitó a Kanye West a la fiesta de su hija Chicago West.

“Llamé a Kim, envié mensajes de texto a las niñeras”, comentó el rapero.

“Hablé por teléfono con Tristan, le pregunté a Khloé y nadie me dará la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento”, continuó.

Kanye West y Kim Kardashian (@kimkardashian / Instagram)

“Eso va a grabar en su mente que yo no estaba allí para ella”, aseguró Kanye West.

Finalmente, según información de ‘Us Weekly’, alguien proporcionó la dirección de la fiesta a Kanye West, quien no tardó en acudir al evento.

Kim Kardashian celebró a su hija con una fiesta en conjunto con la hija de Kylie Jenner.

Sin embargo, una fuente aseguró al medio, que Kim Kardashian busca el “mejor interés de sus hijos”.

Afirmó también que “no le negaría el acceso a los niños” de ver a Kanye West.

Kanye West y Kim Kardashian (@kimkardashian / Instagram)

Pese a ello, Kim Kardashian “quiere más límites y estructura, un plan de crianza establecido”.

Por otro lado, recordemos que recientemente, Kanye West hizo público su romance con la modelo Julia Fox.

Cabe señalar que lo hizo pocos días después de mudarse frente a la residencia de Kim Kardashian con la intención de reconquistarla.

Asimismo, lanzó recientemente el tema ‘My Life Was Never Eazy’, en el que amenaza a Pete Davidson, con quien actualmente sale Kim Kardashian.

“Dios me salvó de ese choque, sólo para poder patearle el trasero de Pete Davidson”, dice el tema en una de sus estrofas.

Kanye West y Kim Kardashian (@kimkardashian / Instagram)

Familia de Kim Kardashian molesta con Kanye West

Tras los recientes incidentes con Kanye West, la familia de Kim Kardashian se encuentra molesta con el rapero.

Una fuente cercana a Kim Kardashian, compartió que “Kanye ha causado mucho drama últimamente con la familia”.

“No están contentos con lo que sucedió en los últimos días”, agregó.

Kanye West y Kim Kardashian (@kimkardashian / Instagram)

Por su parte, Kim Kardashian “espera que el divorcio se resuelva pronto”, según dejó saber el anónimo.