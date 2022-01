Kanye West amenaza con golpear a Pete Davidson, novio de Kim Kardashian, en su nueva canción, alentando la polémica entre los famosos.

Al parecer el rapero Kanye West no ha olvidado a su exesposa y madre de sus cuatro hijos, Kim Kardashian.

Pese a que el cantante ha comenzado un romance con la modelo y actriz Julia Fox, así como Kim Kardashian mantiene una relación sentimental con Pete Davidson.

Kim Kardashian y Pete Davidson (@kimkardashian / The King of Staten Island / Instagram / Facebook)

Ahora, Kanye West no sólo ha comprado una casa frente a la mansión de Kim Kardashian, sino que también ha amenazado con golpear a Pete Davidson , novio de su ex en su nueva canción.

Luego de que Kanye West lanzará su más reciente tema ‘My Life Was Never Eazy’ en colaboración con el rapero The Game, canción donde se le puede escuchar amenazar a Pete Davidson.

“Dios me salvó de ese choque, sólo para poder patearle el trasero de Pete Davidson”. Kanye West

Frase que hace referencia al accidente automovilístico que sufrió Kanye West en 2002, por el que fue hospitalizado y se fracturó la mandíbula.

Sin embargo, Kanye West dice que pese a esto dice que Dios lo salvó para poder “patear el trasero” a Pete Davidson.

Asimismo, este tema musical sería con el que Kanye West estaría dando por primera vez su opinión respecto a la relación que mantiene Kim Kardashian con Pete Davidson.

Kanye West acusa a Kim Kardashian de no dejarle ver a sus hijos

La polémica sigue, tras la recién amenaza Kanye West con golpear a Pete Davidson, ahora el cantante también acusó públicamente que su exesposa Kim Kardashian de no dejarle ver a sus hijos.

Esto luego de que el rapero Kanye West no fuera invitado por Kim Kardashian a la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago.

“No se me permitió saber dónde realizaba su fiesta. Este es el tipo de juego que se está jugando” Kanye West

Pese a todo este dilema, Kanye West se reencontró con su ex Kim Kardashian , luego de que circulan fotografías en donde, el rapero sí pudo asistir a la fiesta del cumpleaños de Chicago.

En dichas imágenes se puede ver a Kanye West junto a su hija Chicago disfrutando del festejo.

Mientras que en otra fotografía se le ve al cantante conversando amigablemente con su exsuegra, Kris Jenner.