Kalimba insiste “soy inocente” tras denuncia de Melissa Galindo y lo probará antes tribunales, pero confirma que aún no ha ejercido acciones legales en contra de la cantante.

En medio de la controversia sobre si había quedado fuera de ‘Mentiras’ por la denuncia de Melissa Galindo, Kalimba -de 40 años de edad- emitió un nuevo comunicado.

A casi dos semanas de relatar el acoso sexual que sufrió, Melissa Galindo -de 34 años de edad- compartió que había denunciado al cantante por abuso sexual agravado.

Tras la demanda en su contra, Kalimba retomó sus redes sociales y reveló la razón por la que no ha ejercido acciones legales en contra de Melissa Galindo.

El pasado 16 de marzo, Melissa Galindo compartió un video en donde relató el acoso sexual que habría sufrido en manos de Kalimba.

De inmediato Kalimba negó las acusaciones en su contra y reveló que iba a demandar a Melissa Galindo por daño moral.

En medio de todas las especulaciones, Melissa Galindo confirmó que había presentado una demanda en contra de Kalimba por abuso sexual agraviado.

Tras la denuncia en su contra, Kalimba volvió a insistir en que es inocente y reafirmó que no dejará que se dañe su imagen como en 2010 cuando fue acusado de haber violado a una menor de edad y fue enviado a prisión en Quintana Roo.

“En relación con el comunicado que fue publicado hace un par de días en las redes sociales de quien falsamente me acusa -como lo informé a través de mi abogado antes de que se interpusiera esta denuncia”

A través de un comunicado, Kalimba indicó que no tiene miedo pues fue él quien decidió ejercer acciones legales porque no va a permitir que se dañe su imagen.

“Quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no sólo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en la que lo han hecho”

Kalimba