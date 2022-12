Justicia para Gomita: Su papá es declarado culpable por golpearla un año después de que lo denunció en sus redes sociales por violencia física.

A través de sus redes sociales, Gomita de 28 años de edad mostró su felicidad luego de que las autoridades señalaron que su padre Alfredo Ordaz Barajas era culpable por violencia intrafamiliar.

Gomita se mostró muy feliz con la resolución de las autoridades, pero reveló que será hasta el próximo año que se pueda resolver todo el problema legal.

Alfredo Ordaz, papá de ‘Gomita’, dice que su hija miente: “Yo no la golpee”

Entre lágrimas, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, informó que su padre, Alfredo Ordaz Barajas, fue declarado culpable luego de que en octubre de 2021 la famosa lo señaló por haberla golpeado.

En ese momento Gomita denunció que su padre la había agredido físicamente luego de que había intentado defender a su madre Elizabeth Campos, quien en ese momento estaba siendo violentada por su esposo.

Gomita confesó que no era la primera vez que sufría maltratos por lo que había decidido ponerle una orden de restricción en su contra.

En su cuenta de Instagram, Gomita compartió un video en donde se muestra desde su automóvil y revela que había acudido a una audiencia por la denuncia en contra de su padre, pero tuvo que salirse ya que se empezó a sentirse mal.

Aunque ella ya no se encontraba en el lugar, le acababan de informar que su papá había sido declarado como culpable por haberla golpeado.

“Mis niñas estoy muy feliz y muy contenta y creo en la justicia divina. Me acaban de marcar. Yo pedí salirme de la audiencia porque me estaban faltando mucho al respeto y me acaban de decir que el fallo fue condenatorio”

Gomita