Alfredo Ordaz, papá de ‘Gomita’, dice que su hija miente: “Yo no la golpee”

Alfredo Ordaz, papá de ‘Gomita’, dijo que su hija miente. “Yo no la golpee”, aseguró en la primera entrevista que da tras ser acusado de violencia doméstica.

El pasado 12 de octubre, Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, denunció que su padre la había golpeado, hasta el punto de arrancarle las extensiones que usa en el cabello.

“Amigos acaba de pasar lo más culero que siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardado, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá”

En entrevista para el programa ‘Es Show’, Alfredo Ordaz dijo que hasta ahora se atrevió a abordar el tema porque habían acordado como familia mantenerlo en secreto:

“Es la primera entrevista que damos, nunca hemos querido dar entrevistas porque así se había acordado en la familia, no se iba a subir tampoco ningún video porque era un problema interno familiar, pero a lo mejor a ‘Gomita’ hay algo que le incomoda y le afectó y ya tiene cierta edad para tomar sus propias decisiones”

Días atrás, ‘Gomita’ dijo temer la integridad de su familia, porque su papá insistía en buscarlos y hasta había intentado entrar a su casa, a pesar de tener una orden de restricción.

Con la voz entrecortada, el papá de ‘Gomita’ aseguró que ni su esposa ni sus hijos deben temerle porque ellos son las personas que más ama en el mundo:

“La primera persona que quiere lo mejor para ellos soy yo, en ningún momento, haya pasado lo que haya pasado, yo he pensado en tomar represalias contra ellos, las personas que más amo en esta vida se puede decir que son mis hijos y mi esposa”

Alfredo Ordaz dijo lamentar que a ‘Gomita’ se le haya olvidado “de dónde venimos” y señaló que es él quien le consigue trabajo, no sólo a ella, también a sus hermanos.

Enseguida, “Don Kiko”, como también se le conoce, afirmó que no fue él quien le propinó el golpe que ‘Gomita’ mostró en su denuncia vía redes sociales:

“El golpe que ella trae, en realidad yo no la golpee, y te lo puedo decir honestamente, yo no la golpee, pero si ella dice que la golpee, pues así lo hizo hacer notar ante el Ministerio Público, porque hasta ese grado llegamos”

Enseguida, el papá de ‘Gomita’ negó tener problemas de alcoholismo y le ofreció una disculpa a sus hijos por el problema que tuvieron:

“Yo no tengo nada contra ellos, yo no busco ningún problema, que si en algo les fallé, les pido disculpas... Fue un problema que se nos salió de las manos, era un problema entre mi esposa y yo pero tenía solución. Desgraciadamente se meten terceras personas y se salió de contexto... Si en algo les fallé les pido disculpas. Que estén tranquilos”

Finalmente Alfredo Ordaz reiteró que ‘Gomita’ está mintiendo y le recordó que tanto ella como sus hermanos tienen muchas de las cosas gracias a él:

“Ella sabe que tiene casa porque yo la he apoyado, tiene carro porque yo se lo regalé, ‘Lapizito’ tiene coche porque yo se lo regalé, o sea, claro, con su trabajo, sí es cierto, siempre me han apoyado, pero yo también he trabajado... es mentira muchas cosas que dice ella...”

Alfredo Ordaz, papá de ‘Gomita’