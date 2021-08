Julián Gil habla de la supuesta indirecta a Marjorie De Sousa y Victoria Ruffo

Julián Gil se encuentra en medio de la polémica por supuestamente haber reaccionado con un “asco” a la foto que compartió Victoria Ruffo con Marjorie De Sousa.

Tras la controversia Julián Gil destacó que su publicación no iba dirigida para las actrices e incluso destacó que la realizó antes de que se difundiera la foto de Marjorie De Sousa y Victoria Ruffo.

En diversas ocasiones Julián Gil ha asegurado que no puede ver a su hijo debido a que Marjorie De Sousa sufre de un síndrome mental llamado ‘ alienación parental ’.

De acuerdo con Julián Gil, Marjorie De Sousa se ha encargado de poner en su contra a su hijo. Sin embargo esta situación también involucró a Victoria Ruffo por compartir una fotografía junto a la actriz.

En entrevista retomada por ‘Sale el Sol’, Julián Gil habló sobre la supuesta indirecta que le mandó a Marjorie De Sousa y Victoria Ruffo.

En conversación con ‘El gordo y la flaca’, Julián Gil aclaró que habían sacado de contexto su publicación.

Julián Gil puntualizó que no conoce a Victoria Ruffo, pero es una persona a la que respeta y no se dirigiría de esa forma.

“Pero esa publicación viene antes de la fotografía de la señora, Victoria, a quien no conozco y respeto muchísimo”

En el video Julián Gil aseguró que su publicación fue antes de la fotografía de Marjorie De Sousa y Victoria Ruffo.

Además destacó que tras esta situación se dio cuenta que cualquier cosa que diga la van a sacar de contexto y acomodar para generar polémica.

Victoria Ruffo también se vio involucrado con Julián Gil, luego de que Eugenio Derbez se solidarizó con el actor pues aseguró que el pasó lo mismo con su hijo José Eduardo.

Al respecto Julián Gil aseguró que no conoce a Eugenio Derbez y dejó en claro que no le defiende a él sino a los padres y niños que son víctimas de ‘alienación parental’.

“No lo conozco, yo nunca he tomado ni siquiera un café con él, nos conocemos del medio, pero no soy su amigo. Hay que destacar que él no sale a apoyar a Julián, apoya a millones de niños y padres que son víctimas de la alienación parental”

Julián Gil