Marjorie de Sousa habló de los buenos deseos de Julián Gil sobre su regreso a la televisión en la misma empresa.

Desde hace unos meses Julián Gil se encuentra grabando la telenovela ‘ ¿Qué le pasa a mi familia?’ , tras confirmarse el regreso de Marjorie de Sousa a la televisión mexicana el famoso fue cuestionado sobre el posible reencuentro con la mamá de su hijo.

El actor le envió buenos deseos a su expareja y aseguró que no tiene ningún problema si la llega a ver en los foros. La actriz también habló sobre la situación y aseguró que ya se encuentra en otra etapa de su vida.

Marjorie de Sousa le responde a Julián Gil: "Siempre he estado bien"

En días pasados Julián Gil manifestó que no le importaba encontrar a Marjorie de Sousa en los foros de televisión, pues el que ella ya tuviera trabajo significaba que su hijo se encontraría mejor.

En entrevista con varios medios, la actriz fue cuestionaba sobre el posible reencuentro que tenga con el papá de su hijo ahora que ambos se encuentran trabajando en la misma empresa.

El video que retomó programa ‘Despierta América’, Marjorie de Sousa destacó que siempre se ha encontrado muy bien y señaló que aunque ha sido un proceso difícil ha obtenido mucho aprendizaje.

“Gracias a Dios siempre he estado muy bien, todo ha sido un proceso de aprendizaje y agradezco a las personas que han estado involucradas, mi hijo está bien y seguirá estándolo porque yo me encargaré de eso" Marjorie de Sousa

La actriz puntualizó que su hijo también se encuentra bien ya que ella se encarga de que así sea.

“Gracias a Dios mi hijo quien lo conoce sabe perfectamente cómo es, mi hijo ha estado muy bien y seguirá estándolo porque me voy a encargar de eso… y pues tiempo al tiempo ¿verdad?” Marjorie de Sousa

Sobre su regreso a la televisión mexicana Marjorie de Sousa se mostró muy emocionada pues aseguró que desde hace tiempo quería hacer de villana y detalló que se podrá llevar a su hijo a las grabaciones.

“Es el tercer proyecto que me toca siendo mamá y uno busca la forma de dividirse en mil. Me lo llevaré a las locaciones, tenemos la dicha de que están todavía las clases en línea, y eso me permite que me lleve la computadora y andaré con mi hijo de arriba para abajo” Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa responde su se casará pronto con el empresario Vicente Uribe

Durante las grabaciones de la telenovela ‘La Desalmada’, Marjorie de Sousa fue captada utilizando un misterioso anillo, sin embargo la actriz destacó que no se trata de ningún compromiso ya que es por su papel.

En el video compartido por el programa Hoy, la famosa dejó en claro que va muy bien su relación con el empresario Vicente Uribe, pero aún no hay planes de boda.