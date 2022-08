Juan Vidal y Niurka mantienen una relación amorosa en medio de la polémica. El famoso actor enfrenta acusaciones de ser un mantenido .

En entrevista con medios, la hija de Niurka defendió de forma contundente al nuevo novio de su mamá, Juan Vidal.

Al respecto, Romina Marcos aseguró que Juan Vidal se encarga de pagar sus propios taxis y gastos .

Juan Vidal no le pide dinero a Niurka, asegura su hija

Juan Vidal es acusado de violencia y de no devolver dinero por Cynthia Klitbo, quien fuera su novia hace apenas unos meses.

No obstante, en medio de una nueva relación con Niurka, el actor desmiente lo dicho por su ex y asegura que no es un mantenido .

Niurka y Juan Vidal (@niurka.oficial / Instagram)

Aunque no quiso dar más detalles de la relación, la hija de Niurka fue clara al defender a Juan Vidal de los dichos en su contra.

“No es un mantenido, eh”, dijo la joven de 26 años.

“Sí paga, pagó el Uber en el que llegó. Él se paga todo.” Romina Marcos, hija de Niurka

Finalmente, la hija de Niurka continuó echando flores a Juan Vidal por su carrera como actor .

“¿Cómo no va a tener dinero? (...) le va muy bien, ha tenido novelas en Telemundo”, dijo.

Tal como lo asegura la hija, Niurka también desmiente que Juan Vidal sea un hombre que le pida dinero.

Niurka, de 54 años de edad, y Juan Vidal, de 45 años de edad, no se intimidan por los rumores en contra y presumen de su noviazgo en redes sociales.

Emilio Osorio, hijo de Niurka, también opina de Juan Vidal

El hijo de Juan Osorio y Niurka, Emilio Osorio, dio su opinión sobre el reciente noviazgo de su mamá con Juan Vidal .

Al respecto, el actor y cantante dijo sentirse feliz de ver a Niurka “siempre feliz” y muy enamorada” otra vez.

“Siempre feliz, siempre enamorada. Mi madre es así, si ya la conocen para qué la invitan”, declaró el hijo de Niurka.