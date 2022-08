Laura Bozzo quedó en sexto lugar en ‘La Casa de los Famosos’ y ha revelado varios detalles del programa, pero también opinó de sus compañeros y de la relación de Niurka, y Juan Vidal.

Durante tres meses, la conductora estuvo encerrada en este programa y era considerada como una de las favoritas para ganar.

Sin embargo, la peruana salió eliminada y ella aseguró que se alegra, pues salió con la cabeza en alto.

La conductora se encuentra atendiendo varios de sus asuntos, como el programa que canceló con Imagen Tv para ingresar a ‘La Casa de los Famosos’.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram)

Laura Bozzo acudió a las instalaciones de esta televisora y se encontró con varios de sus excompañeros, como Gustavo Adolfo Infante.

El conductor cuestionó a la peruana sobre los integrantes del reality, pero sobre todo, qué pensaba de Niurka.

Mencionó que la cubana había llegado a la casa para adueñarse de uno de los cuarto y de sus compañeros.

“Se apoderó de todo un cuarto, de la gente, no quería hacer algunas cosas, retos y creo que eso pudo haberla perjudicado, pero yo la adoro a Niurka, la verdad que lo que conviví con ella, nos matamos, nos abrazamos, nos jalamos de los pelos” Laura Bozzo

Laura Bozzo explicó que en ‘La Casa de los Famosos’ aprendió cómo hacer limpieza, pues no sabía trapear y menos hacer un café.

Laura Bozzo eliminada 'La Casa de los Famosos 2' (@telemundorealities)

Esto opina Laura Bozzo de la relación de Niurka y Juan Vidal

La conductora cree que el ganador de ‘La Casa de los Famosos’ va ser Salvador Zerboni y aseguró que la relación de Daniela Navarro con Nacho Casano es lo que provocó su salida del reality.

También fue cuestionada sobre qué pensaba de la relación entre Niurka y Juan Vidal: “Sí lo vi, pero eso era más sexo que otra cosa”.

Laura Bozzo describió a Niurka como ‘súper caliente’ y le deseaba lo mejor: “¿Romance? No sé, ojalá, porque la verdad Niurka me hizo conocer un lado de ella, que yo no conocía”.

Aseguró que la vedette no es una mala persona, pero era ‘brutalmente’ franca y solía decir ‘burradas’.

Laura Bozzo y Niurka en "La casa de los famosos" (La casa de los famosos)

Por otro lado, Laura Bozzo opinó de las críticas que ha recibido de Yolanda Andrade y Alicia Machado.

“La loca esa me detesta. La Machado simplemente en su ignorancia habla de una relación mía con Daniela, que no conoce, ella no sabe que a mí no me interesa la vida sexual de Daniela. Ella para mí fue como una hija” Laura Bozzo

Laura Bozzo menciona que ella y Daniela iban a ser finalista en ‘La Casa de los Famosos’, pero Nacho Casano las dividió y las dos resultaron eliminadas. Sobre Ivonne Montero, dijo que no tenía nada en su contra y que le deseaba lo mejor.