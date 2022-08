Maryfer Centeno hizo un análisis del lenguaje corporal de Niurka y Juan Vidal, pero la vedette no se tomó bien los comentarios de la famosa grafóloga y arremetió contra ella; así le responde.

Niurka y Juan Vidal comenzaron un romance dentro de ‘La Casa de los Famosos’, el cual retomaron tras la salida del actor.

La vedette se ha mostrado dispuesta a defender a su nuevo novio, incluso le declaró la ‘guerra’ a Cynthia Klitbo y dos conductores de espectáculos.

El programa ‘De Primera Mano’ invitó a Maryfer Centeno a que analizara el lenguaje corporal de la pareja y reveló algunos detalles.

Mencionó que Juan Vidal no se mostraba cómodo con Niurka y ella estaba repitiendo patrones de su relación con Bobby Larios.

Maryfer Centeno explicó que Juan Vidal era ególatra y se percibía como un trofeo de Niurka, y ella tampoco estaba cómoda con su nuevo novio, pero tenía un estrategia.

El análisis de Maryfer Centeno no le agradó a Niurka y le envió un contundente mensaje a Gustavo Adolfo Infante para que se lo mostrara a la grafóloga.

“Oye Gustavo, dile a tu amiga grafóloga, Maryfer, que por qué no viene analizarnos las cogi... que nos ponemos Juan y yo (...) También dile a Maryfer que si quiere la invitamos para que ella disfrute cómo no bañamos juntos, cómo comemos juntos”

La cuba ‘invitó’ a la grafóloga a que pasara un día completo con ella y Juan Vidal para que los ‘estudiara’, pero sobre todo, que analizara su vida sexual.

Finalizó su mensaje con una ‘mentada’ para la grafóloga y le pidió que se lo enseñara, por lo que el comunicador lo hizo.

Gustavo Adolfo Infante tuvo de invitada en su programa de YouTube a Maryfer Centeno y le mostró el audio de Niurka.

La grafóloga se mostró tranquila, pero le dio una contundente respuesta: " ¿A la 1:49 de la mañana estaba viendo chismes? Hay una frase muy bonita que dice, dime de lo que presumes y te diré de los que careces”.

Maryfer Centeno aseguró que ella no le iba a contestar a Niurka y que se iba a remontar a los hechos y le mencionó que las personas que no tenían sexo, estaban más irritables.

“Si este dicho de Niurka fuera totalmente veraz, no tendría por qué estar irritable, no le importaría lo que esta humilde persona le está diciendo. A la 1:49 de la mañana, dada esta pasión desbordada, no tendría por qué estar mandando audios, tendría que estar haciendo el delicioso”

Maryfer Centeno