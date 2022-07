¿Juan Vidal es traidor? Siente que fue utilizado en La casa de los famosos ya que buscaban hacerle la plática para obtener información sobre sus compañeros.

Tras salir de La casa de los famosos, Juan Vidal de 45 años de edad fue cuestionado sobre los señalamientos que recibió de sus compañeros en donde lo tachaban de traidor, mentiroso y doble cara.

Juan Vidal se convirtió en el décimo eliminado de La casa de los famosos, tras su salida fue cuestionado sobre sus acciones dentro de la casa y aseguró que otros de sus compañeros hicieron cosas peores de las que hizo él durante su estancia.

El pasado 18 de julio, Juan Vidal fue expulsado de La casa de los famosos, tras su salida el actor fue cuestionado sobre las criticas que recibió al ser tachado de traidor.

Durante su conversación con Jimena Gállego, Juan Vidal destacó que se sintió usado ya que sus compañeros se acercaban a él para obtener información.

Tras ser tachado de traidor, Juan Vidal destacó que él siempre se comportó de la misma manera y que solo se encontraba jugando como varias de las celebridades.

“Simplemente por conversaciones que desde el día uno las he manejado dentro de la casa con todos, y yo simplemente manejaba porque me utilizaban para sacarme información”

Juan Vidal destacó que muchas veces los famosos querían ponerlo en contra de su propio cuarto por lo que él jugaba de la misma manera.

Pese a las críticas Juan Vidal destacó que se siente tranquilo pues sabe que solo hizo su juego y así siempre fue desde un principio.

“Yo estoy tranquilo porque yo he jugado el mismo juego que he jugado siempre, no que ‘nos expusiste’, pero tú manera de jugar también me expuso a mí durante cuántas semanas”

Juan Vidal