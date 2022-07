Juan Son, exvocalista de Porter, reveló que fue víctima de violación por parte de su papá.

A través de un par de videos en YouTube, Juan Son habló sobre los abusos sexuales que vivió cuando era un niño .

Además del rechazo y falta de apoyo de parte de su mamá y hermanos al llamarlo “loco”.

Juan Son sufrió abuso sexual por parte de su papá

Juan Son, músico de 38 años de edad, se sinceró acerca del episodio de abusos y violencia que vivió en su familia.

El exvocalista de Porter reveló que su papá lo violó en varias ocasiones cuando era niño.

Y, aunque él trataba de hablar sobre el tema con su mamá, ella siempre lo hizo ver “como un loco” .

“Mi mamá es una de las personas más duras y crueles que he conocido”, señaló.

“Mi mamá siempre se encargó de cubrir todo y decía ‘Jorge es sonámbulo’. (...) hacía creer a las personas que yo tenía problemas mentales.” Juan Son, exvocalista de Porter

Juan Son compartió su historia a través de YouTube, con la intención de enviar un mensaje positivo y de apoyo a las víctimas de abuso sexual.

“Desde que tengo uso de razón, siempre me estaban llevando con psiquiatras, siempre estaban intentando hacerle ver a la sociedad que yo estaba mal”. Juan Son, exvocalista de Porter

Juan Son, exvocalista de Porter (Tomada de video / Juan Son)

A razón de las violaciones, Juan Son ya padecía enfermedades venéreas desde los 8 años de edad.

Su mamá lo medicaba y llevaba con psiquiatras.

“Entre estos muchos psiquiatras que me atendían, uno me dijo: ‘¿si te das cuenta que tener enfermedades venéreas a los 8 años no es normal?’. Fue muy duro porque (...) yo pensaba que era normal porque como niño no entiendes”. Juan Son, exvocalista de Porter

Juan Son, exvocalista de Porter (Tomada de video / Juan Son)

La mamá de Juan Son nunca creyó en su hijo, cuando él le contaba que su papá lo violaba.

Así, además de ser víctima de abuso sexual, Juan Son sufrió el rechazo y falta de apoyo de la familia.

“Tenía un sueño recurrente de niño, él se metía a mi cuarto y todo se convertía en un cuento (…) Entraba y me violaba, me tapaba la boca y no me dejaba respirar. Seguido me despertaba con sangre en la nariz o con lagañas de tanto llorar.” Juan Son, exvocalista de Porter

Juan Son, exvocalista de Porter (Tomada de video / Juan Son)

Juan Son también confesó que el matrimonio de sus padres “siempre fue horrible”, siendo esta otra razón por la trataba de escapar de casa .

Cuando creció, comenzó su carrera musical y sus padres ya se estaban divorciando, Juan Son tuvo un encuentro muy fuerte con su papá.

“Estábamos en el ‘Café Darío’ (...) y mi papá quería que firmara unos papeles (...) de prestanombres. Le dije que mi mamá no me dejaba y él me dijo: ‘¿no me has perdonado por violarte?’. Fue súper duro para mí, empecé a temblar.” Juan Son, exvocalista de Porter

¿Cómo ha lidiado Juan Son con el abuso que cometió su papá?

Juan Son destapó las violaciones que sufrió por parte de su papá, así como la falta de apoyo de su mamá y hermanos cuando buscó ayuda.

El exvocalista de Porter continuó yendo con médicos para tratar las secuelas de los abusos sexuales ; tanto mentales como físicas.

“Debido a todo el abuso que sufrí de niño, no podía orinar. Aunque me estuviera haciendo pipí, no podía orinar. (...) siempre estaba como muy nervioso.” Juan Son, exvocalista de Porter

Y agregó: “Hasta la fecha no puedo usar mingitorios”.

Juan Son, exvocalista de Porter (Tomada de video / Juan Son)

Juan Son dijo que la única forma que encontró para lidiar con el abuso que cometió su papá, fue hablar con amigos al respecto.

Además de leer y, por su puesto, desahogarse a través de su música.