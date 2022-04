En los próximos días, Juan Soler no podrá tener intimidad por culpa de una hernia inguinal. Así lo reveló el propio actor y conductor en entrevista con reporteros.

¿Cómo le fue diagnosticada la hernia inguinal a Juan Soler?, ¿qué cuidados postoperatorios deberá tener?, ¿cuánto tiempo se ausentará del programa ‘Sale el Sol’?

Juan Soler se mostró muy tranquilo ante su próxima intervención quirúrgica, mostrándose más incómodo porque la hernia inguinal frustró sus vacaciones de Semana Santa.

Juan Soler siempre ha sido un hombre muy activo, sin embargo, reveló que en los últimos meses ha tenido que estra prácticamente en reposo por un asunto médico:

De acuerdo con la Clínica Mayo, una hernia inguinal ocurre cuando una porción de tejido empuja hacia afuera a través de un lugar debilitado en los músculos abdominales.

Al respecto, Juan Soler dijo que la hernia no le ha provocado dolor, pero decidió operarse lo más pronto posible para que el asunto no pueda agravarse:

“Empecé a tener molestias, fui con el doctor y me dice, es una hernia inguinal, no es urgente pero sí hay que tratarlo en algún momento y al mal paso darle prisa entonces lo antes posible... va a ser el día lunes, me hacen la intervención, el martes estoy en reposo y el miércoles ya estoy de regreso con ustedes”

Respecto a su periodo de convalecencia, Juan Soler dijo que la operación no requiere de grandes cuidados, por lo que sólo se ausentará un día de ‘Sale el Sol’, matutino que conduce:

“Voy a estar un día ausente nada más, el lunes terminando de grabar, me voy al hospital y me hacen la intervención que es laparoscopia, que es muy rápido, voy a dormir esa noche en el hospital”

Sin embargo, Juan Soler reveló que hay algo que sí deberá dejar de hacer, si quiere recuperarse pronto de su hernia inguinal:

“Sí hay cuidados, no puedo cargar, así que ya saben patita al lomo, salto del tigre… todas esas cosas no las vamos a poder hacer esa noche, pero todo lo demás sí, vamos a estar tranquilos sin levantar peso”

Finalmente, Juan Soler lamentó que su operación le haya frustrado sus planes de Semana Santa, pues pensaba pasar estos días de descanso disfrutando del campo:

“Me iba a ir a un rancho a montar, a nadar, a correr, pero me lo prohibió el doctor e ir a un rancho para estar sentado, viendo a los caballos correr, nadar a la gente, no estoy dispuesto, así que me voy a quedar en la Ciudad de México y quizás el fin de semana me vaya al restaurante de un amigo”

