Juan Soler asegura que se encuentra enamorado y pronto podría presentar a su novia

A casi tres años de haber anunciado su separación de Maki, Juan Soler reveló que se encuentra muy enamorado por lo que pronto podría presentar a su novia.

En varias entrevistas Juan Soler reveló que se mantenía muy feliz con una nueva persona en su vida, pero hasta el momento se ha negado ha compartir de quién se trata.

En entrevista para ‘Sale el Sol’, Juan Soler reveló que se encuentra muy feliz de haberse convertido en abuelo. Pero lamentablemente no ha podido conocer a su nieta debido a las medidas impuestas en Argentina por el Covid-19.

Juan Soler reveló que se encuentra muy feliz compartiendo grandes momentos con sus hijas, fruto de su matrimonio con Maki.

En el video Juan Soler confirmó que mantiene una gran relación con su expareja Maki.

Al ser cuestionado sobre cómo se la pasó el Día del Padre, Juan Soler destacó que pudo estar con sus tres hijas y paso un gran momento.

Al ser cuestionado sobre su situación sentimental, Juan Soler confirmó que se encuentra muy enamorado por lo que no duda que pronto la pueda presentar.

Sobre si está dispuesto ha presentar su relación de manera abierta, Juan Soler puntualizó que le gustaría mantener su privacidad ya que ella no es del medio.

“No abiertamente porque ella no es del medio, tiene otra forma de vida, entonces me gustaría respetársela, pero cuando me agarren ya me agarrarán y ahí ya blanquearemos todo, pero sí estoy muy enamorado”

Juan Soler