Juan Soler habla por primera vez de su novia

Juan Soler no revelará identidad de su novia por respeto. "Es abogada y ocupa un cargo importante a nivel federal", argumenta.

En noviembre de 2018, Juan Soler y Maki dieron una mala noticia a sus fans: tras 15 años de matrimonio decidieron separarse. Aunque en aquel momento se reservaron el motivo, más tarde se descubrió que la relación estaba desgastada. La primera en darse una nueva oportunidad en el amor fue la actriz y modelo mientras que el actor se tomó su tiempo, vivió su duelo y se adaptó a su nueva vida.

La expareja siempre lo dejó claro, su ruptura fue en los mejores términos sobre todo por el bienestar de sus hijas. Maki optó por quitarse el apellido Soler y él estuvo dedicado a su carrera y sus creaciones culinarias; como sus fans saben, le encanta estar metido en la cocina.

En múltiples ocasiones trascendió que Cupido volvió a flechar a Juan Soler, quien se resistía a confirmarlo o desmentirlo, pero como dicen por ahí: “Ni el amor ni el dinero pueden ocultarse” así que por primera vez habló de su novia . Sí, ya tiene quien lo consienta.

El protagonista de la telenovela “La Mexicana y El Güero” en declaraciones para el programa Suelta La Sopa se dijo contento por llevar una armoniosa relación con su exesposa pero también por volver a probar las mieles del amor junto a una mujer que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, ella es abogada.

“Ella es abogada, ocupa un cargo muy importante a nivel federal, me gustaría guardarle el respeto que ella me pide… Es una persona que no tiene nada que ver con el medio, me pide reserva… Estoy contento” Juan Soler. Actor

Juan Soler descarta incursionar en la mundo de la política

Una vez que periodistas se enteraron que la novia de Juan Soler es abogada y que está relacionada con la política, quisieron saber si el actor estaría interesado en involucrarse en las próximas elecciones tal y como algunos de sus compañeros lo han hecho, por lo que éste de inmediato respondió que no y dio sus razones.