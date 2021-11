Juan Rivera se cuida con té de cebolla morada tras dar positivo a Covid-19, según compartió con sus seguidores en Instagram.

Hace un par de días el cantante Juan Rivera, hermano de Lupillo Rivera, confirmó con un en vivo en redes sociales, estar contagiado del virus que ha mantenido en confinamiento al mundo.

“Desafortunadamente no podemos guardar nada para nosotros, pues tuvo que salir, mi hermano Pedro hizo el en vivo y desafortunadamente el lunes nos dimos cuenta que contagiamos el virus del Covid”, dijo Juan Rivera.

“Yo no pensé que estaba enfermo, en realidad, el jueves fuimos a la iglesia con mi mamá y mi mamá dijo que se empezaba a sentir mal y esto del Covid no es nada nuevo, pero no le quita la delicadeza a la situación”, contó.

Juan Rivera expresó que él se siente capaz de superar el Covid-19, sin embargo, se dijo preocupado por su mamá.

“Yo me siento fuerte, siento que me cuido, pero mi mamá sí está grande”.

Relató también, cómo fue que se contagiaron:

“Hubo un servicio de mujeres el jueves en la iglesia y mi mamá tenía que cantar, pero no pensamos nada de eso, a mí me estaba doliendo la cabeza el sábado, me estaba punzando la cabeza”, dijo.

“Pero ya ven que venden un aceitito chino que te pones aquí en la sien y se te quita así de volada el dolor de cabeza, pues se me quitó y dije a lo mejor no tomé agua, ando deshidratado”, añadió.

Juan Rivera contó que se contagió, tras una junta con toda su familia.

Juan Rivera (@juanriveramusic / Instagram )

“En la mañana me marca Rosie, de que mi mamá había dado positivo Covid y me dijo ‘Juan, lleva a mi mamá a otro examen’”, narró.

“Llevé a mi mamá y dije ‘me la hago yo’, y resulta que yo también salí positivo”, dijo.

Juan Rivera se cuida de Covid-19 con té de cebolla morada

Juan Rivera compartió con un video en Instagram, la receta de un remedio casero para sobrellevar el Covid-19.

“Un remedio casero que nos ha ayudado mucho estos días de enfermedad. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho?”, escribió Juan Rivera al pie del clip.

En el audiovisual, Juan Rivera detalló que el té lleva, “Dos palitos de canela, limón exprimido, dos naranjas y una cebolla morada”.

“Se siente uno mejor, me imagino que por todo el ácido que tiene”, expuso Juan Rivera.

“Usted cuide su cuerpo, sabe sabroso”, dijo Juan Rivera para concluir.