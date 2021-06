Juan Rivera recibió críticas e incluso fue llamado ‘misógino’ luego de que comparara la belleza de Belinda, con la de las mujeres en Culiacán, Sinaloa.

El cantante y productor, Juan Rivera aseguró no saber qué les da Belinda, pues hacia su perspectiva no tiene una belleza particular.

Critican a Juan Rivera por comparar a Belinda con otras mujeres

Después de que en una entrevista para un canal de YouTube, Juan Rivera hiciera un comentario “misógino” sobre Belinda, las críticas le llovieron.

En el video subido al Instagram de la periodista Shanik Berman, se expuso el comentario hecho por Juan Rivera y fue donde recibió las críticas.

Algunas de las críticas y comentarios que recibió Juan Rivera son:

“Ay no que familia tan corriente, nada que ver Belinda con ellos”. Comentario de @magalygarciav

“Esos Rivera sin talento de veras. Pobres hijos de Jenny si así hablan frente a camara (sic) como serán en persona”. Comentario de @lucyjleon

“Que comentario más misogino (sic). Anda ardido como el hermano”. Comentario de @masha.cruz.543

“jajajaja viejo ridículo, como su hermano quedo (payaso) anda ardido”. Comentario de @sofileos

“Esos rivera muy poco caballeros”. Comentario de @arispachr

Asimismo, hubo quienes dijeron que lo único que buscaba Juan Rivera era fama , pues a su parecer, no tendría por que meterse con Belinda.

“Esa familia ya dejen de hablar de ella que ni los pela, mujeres hermosas en todo México!”. Comentario de @souclausanchez

“Siguen buscando rating a costa de una mujer. Debería darles vergüenza”. Comentario de @_doloreslucy_

Hasta el momento, la publicación que expuso a Juan Rivera sobre los dicho hacia Belinda tiene 190 comentarios.

¿Qué fue lo que dijo Juan Rivera de Belinda?

Después de que Lupillo Rivera dijera que él “cenó en la mesa” (refiriéndose a Belinda), antes que Christian Nodal , Juan Rivera también se adentró en el tema.

El motivo por el que le llovieron las críticas a Juan Rivera fue porque mencionó que la belleza de Belinda no era particular.

“¿Qué tiene Belinda? Si voy a Culiacán me encuentro 100 de esas, mejores”. Juan Rivera, cantante.

Pero posteriormente de recordar el comentario hecho, Juan Rivera dijo que no era para “faltarle al respeto a él señor o a ella, pero yo no más no veo”.

El comentario sobre Belinda surgió cuando Juan Rivera fue entrevistado por el canal de YouTube ‘Vipromu Films’ el pasado 8 de junio.