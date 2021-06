Entre lágrimas, Juan Rivera asegura que no vive del nombre de ‘La Diva de la Banda’

Desde la muerte de ‘La Diva de la Banda’, han surgido conflictos dentro de la familia Rivera por la herencia de la cantante.

Luego de los diversos señalamientos donde se le acusa de malos manejos de la herencia de Jenni Rivera, su hermano, Juan Rivera, rompió en llanto tras defenderse de estas acusaciones.

Durante el video, Juan Rivera asegura que él no quiere el dinero de la herencia pero se debe respetar la última voluntad de su hermana, Jenni Rivera.

“El dinero es de sus hijos, no hay lucha, yo trabajaré solo, levantaré botes o lo que sea, yo no quiero esa ‘feria’, no me pertenece”

Juan Rivera