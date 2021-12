El actor Juan Ríos explica por qué le pidió matrimonio a su novio Pablo Mont en plena función de teatro el pasado mes de noviembre.

Como te informamos, Juan Ríos esperó a que concluyera la función de teatro “Los chicos de la banda” para arribar el escenario y pedirle matrimonio a su novio.

Como era de esperarse, el público filmó el bello momento y el video se viralizó mediante redes sociales en cuestión de minutos.

Sin embargo, es hasta hoy que el actor mexicano explica por qué se comprometió arriba de un escenario y con el público presente.

En declaraciones para la revista TVyNovelas, Juan Ríos eligió comprometerse en el teatro porque lo considera…

“Un lugar sagrado donde se exponen las emociones, un templo donde somos incluyentes, ese universo de ficciones y fantasías donde todas las formas de amar son aceptadas”, expone.

Asimismo explica que el confinamiento ligado a la pandemia por Covid-19, así como el texto de “Hombre perfecto”, lo llevó a reflexionar sobre su persona, sus acciones y en el compromiso que tiene como artista.

“Me parece importante darle visibilidad a la comunidad gay y contribuir a verla con normalidad porque dicen que somos anormales”, lamenta.

A sus casi 50 años de edad, Juan Ríos entendió que no debe esconde su homosexualidad puesto que no daña a nadie.

“No por el hecho de amar a una persona de mi propio sexo tengo menos valor social que cualquier otra gente”, señaló el actor de obras teatrales como “Los chicos de la banda” y “Hombre perfecto”.

Confiado y con el corazón expuesto, Juan Ríos envía poderoso mensaje a la comunidad gay:

“Quiero decirle a todos esos niños, adolescentes y jóvenes que están confundidos, que sepan que no están haciendo nada malo, que aquello que sienten no es contra la naturales, no es un pecado y son libres de amar a quien quieran”

Juan Ríos. Actor mexicano