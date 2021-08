Juan Pablo Medina ya prepara su regreso a los escenarios, tras haber sufrido una crisis de salud que lo llevó a perder una pierna hace unas semanas.

Así lo reveló el periodista Oscar Uriel, quien señaló que Juan Pablo Medina retomará su carrera con “Historias de Fantasmas”, obra de teatro que él coproducirá.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Oscar Uriel contó que desde el origen del proyecto, pensaron en “Chespi”, como le apodan al actor, para protagonizar la obra de teatro.

Sin embargo, había pendientes que resolver antes de concretar la puesta en escena, a los que se sumaron los diversos compromisos de trabajo de Juan Pablo Medina.

No obstante, dijo que el actor de ‘La Casa de las Flores’ siempre se mostró interesado en la obra, asegurándoles que era algo muy importante para él.

“Desde un principio tanto Miguel como nosotros, mi socio y yo pensamos en ‘Chespi’, en Juan Pablo para el protagónico, y Chespi todo el tiempo nos aguantó, nos dijo ‘no, no, no, eso es una prioridad’. Es un actor que está muy ocupado, que está haciendo series, y que le hacen muchos ofrecimientos, él me dijo ‘la obra de teatro es algo muy importante para mí’”

Oscar Uriel, productor de teatro