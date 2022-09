Al productor Juan Osorio no le gustó que lo criticaran por tatuarse en honor a su novia Eva Daniela, quien dice está con él por amor y no por interés como suele hacerlo Belinda…

Así es, Juan Osorio, de 65 años de edad, tachó de interesada a Belinda, quien actualmente está estrenando novio millonario, pues asegura solo usa a los hombres.

El ataque se dio cuando a Juan Osorio le preguntaron si se borraría el tatuaje en caso de terminar con Eva Daniela, por lo que terminó siendo comparado con Christian Nodal, de 23 años de edad, y Lupillo Rivera, de 50 años de edad.

Y es que la dupla de cantantes se terminó borrando los tatuajes que se hicieron en honor a Belinda, de 33 años de edad, quien dice los convenció para rayarse como muestra de amor.

Belinda, Christian Nodal y Lupillo Rivera. (Especial)

¿Qué dijo Juan Osorio de Belinda?

Razón por la que Juan Osorio se burló cuando escuchó que un tatuaje puede ser “peligroso”: “Pero es que yo no tengo una Belinda”, dijo y enseguida aseguró que Eva Daniela, de 27 años de edad, es una mujer que está a su lado por amor.

“Yo no tengo a una mujer muy madura, muy inteligente, es una mujer hermosa y es una mujer que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”, remató y sin más soltó una carcajada.

Juan Osorio se tatúa en honor a Eva Luna

Cabe señalar que Juan Osorio recientemente se tatuó una “D” y un corazón en honora a su novia Eva Daniela. A pesar de que el productor de televisión y teatro aseguró que nunca se marcaría por una mujer, cambió de opinión.

Resulta que durante un paseo, Juan Osorio se encontró al tatuador de Gerard Piqué, quien de inmediato le preguntó si tenía tatuajes, al ver que el productor no tenía tinta en su cuerpo, le regaló uno.

El productor tenía miedo de sentir dolor por lo que acordaron que si dolía, el tatuador de detendría, pero no fue así. Al final le plasmaron una letra D y un corazón.