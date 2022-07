¿Le tiró a Juan Vidal? Tras enterarse que dentro de La Casa de los Famosos su expareja encontró el amor, Juan Osorio le desea a Niurka que encuentre alguien que la valore.

Interceptado a la salida de Televisa por el periodista Edén Dorantes, Juan Osorio habló de lo maravillosa que es la madre de sus hijos así como expresó su sentir ahora que la vedette está interesada en Juan Vidal.

“Ojalá de verdad, le deseo de todo corazón que tenga una pareja que la valore, que se den cuenta que ese ser humano sin el marco de la vedette, de la mujer escándalo, tiene unos grandes sentimientos”, pide Juan Osorio.

Así como se deshace en halagos por la actriz y bailarina: “Es una gran mamá, ha formado a sus hijos. Yo le admiro que es una mujer guerrera, peleonera y con carácter”

Y explica que ningún ser humano debe estar solo en esta vida pues se necesita de un apoyo, de alguien que vea por ti y te apapache, lo considera muy importante ya que actualmente lo está viviendo.

Niurka Marcos, actriz. (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

¿Juan Osorio aprueba relación de Niurka con Juan Vidal?

Juan Osorio no tiene ningún conflicto con Juan Vidal, el productor dice conocerlo bien profesionalmente y está seguro que Niurka se defenderá de éste en caso de que sean ciertas las acusaciones de Cynthia Klitbo.

Recordemos que la actriz asegura que Juan Vidal le debe dinero y que además la violentó durante su relación, acusaciones que éste dice forman de una campaña de desprestigio en su contra.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo (Instagram)

“A Juan yo lo conozco, es un hombre trabajador, que a mí nunca me falló, profesional, lo que yo pedía como actor me lo daba y Niurka es una gran mujer que sabe poner límites”, subrayó para posteriormente lanzar una advertencia.

“Que no se le ocurra hacer eso porque lo va a mandar a la chingada. Niurka no permite eso, no se presta para eso”, apuntó y aseguró que la vedette tiene dos hijos que la respaldan.

“Cuando Emilio pone su carácter, aguas”, dijo y enseguida desvió la atención para celebrar que su hijo se desprende de él profesionalmente, lo que tiene un poco triste.