El productor Juan Osorio ya está pagando el anillo de compromiso para Eva Daniela -de 29 años de edad-.

De acuerdo Juan Osorio -de 66 años de edad-, el anillo de compromiso para su novia, lo estaría pagando en abonos chiquitos.

Sin embargo, Juan Osorio aseguró que no pasara de este año -2024- para que se comprometa con Eva Daniela.

Durante un encuentro con la prensa este 3 de abril, Juan Osorio habló sobre su relación sentimental con Eva Daniela.

Y de acuerdo con Juan Osorio, a pesar de los 37 años de diferencia de edad que se llevan, se encuentran muy felices con su relación.

Incluso aseguró el enamorado productor mexicano, este 2024 planea comprometerse con la actriz de ‘Nadie como tú’.

Pues tras 3 años de relación, Juan Osorio reveló haberle prometido a Eva Daniela que este año sería en el que le entregaría el anillo de compromiso.

Hasta el momento, Juan Osorio no tendría una fecha para el evento, ni el anillo, pues lo está pagando en abonos chiquitos.

“Que le he prometido, cuando no lo sé, pero en este año le pongo el anillo de compromiso, me estoy tardando porque lo pago poco a poco.”

Juan Osorio