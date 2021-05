Desde hace varios meses han surgido rumores que aseguran que Juan Osorio mantiene un noviazgo con una actriz que es 37 años menor que él .

En el programa radiofónico ‘Todo para la Mujer’ se confirmó que el productor si mantiene un romance con Eva Daniela, quien se incorporará a ‘ ¿Qué le Pasa a Mi Familia? ’.

Mario Discua, colaborador de Maxine Woodside, reveló que tuvo la oportunidad de hablar con Juan Osorio y Eva Daniela, quienes se mostraron muy felices de su relación.

La actriz de 26 años pronto aparecerá en ‘¿Qué le Pasa a Mi Familia?’ con el personaje antagónico de ‘Lorena Pineda’.

De acuerdo con el periodista, Juan Osorio se encuentra muy feliz con su novia. También confesó que a sus 63 años no esperaba que empezará una relación.

“Me dijo el nombre de la chava, no tenía el gusto de conocerla personalmente. La conocí por teléfono. No sabes. Y le pregunté a Juan qué pasó y me dijo, ‘Mario, una cosa de química que en ese momento no sé, se siente esa vibra. Un ángel llegó a mi vida’”

Mario Discua