Juan Osorio reveló que llegó a la televisión debido a que uno de sus sueños era convertirse en actor.

Uno de los productores de televisión más reconocidos por el público mexicano, sin duda es Juan Osorio, por sus éxitos como ‘Mi verdad’, ‘Sueño de amor’, ‘Mi marido tiene familia’ y el más reciente ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, sin embargo, recientemente reveló cuál era su verdadero sueño cuando llegó a Televisa.

Y es que, Juan Osorio, desde que pisó los foros de Televisa, que en aquel momento se llamaba Televicentro , descubrió que quería ser actor, así lo confesó en entrevista para el programa ‘Hoy’, en la sección de Jorge Van Rankin, ‘Ponle la cola al burro’.

Sin embargo, al inicio, Juan Osorio mencionó que nació y creció en la colonia Mexicaltzingo, alcaldía Iztapalapa, siendo el mayor de ocho hermanos, además admitió que solo concluyó hasta la preparatoria, por lo que recordó cómo empezó a involucrarse en el ámbito del entretenimiento.

“Se compró mi papá una televisión. Yo tenía que sacar buenas calificaciones para que me dejaran ver la tele. A mí lo que se me hacía mágico era como alguien de tu tamaño entraba en una tele, ese misterio fui siguiendo, investigando y me entero que la señal salía de Televicentro”. Juan Osorio

Juan Osorio entró a Televisa con ayuda de Enrique del Castillo

Fue a la edad de entre 13 y 14 años que Juan Osorio se sintió entusiasmado de querer entrar a Televicentro, por lo que acudía ahí sin que su papá se enterará y le hablaba a los artistas para que lo ayudarán a ingresar, pero fue el actor Enrique del Castillo quien lo apoyó.

“Los actores, artistas que yo veía en televisión me les acercaba para que me metieran, me ayudarán, no pues me abrían, pero apareció Enrique del Castillo, era un actor que siempre hacía personajes de doctor, me le acerqué y me dijo: ‘Yo no te puedo hacer que entres, pero entras como mi asistente, ya adentro tú sabes qué haces’. Así entré a Televisa”. Juan Osorio

De acuerdo con el famoso productor, cargaba el portatrajes de Enrique del Castillo, por lo que logró entrar a las instalaciones de la televisora y así reconoció que “pertenecía” a ese lugar.

“Cuando yo empecé a pisar ese pasillo, empecé a flotar. Yo ahí sentí y sabía que iba a ser de ahí, y que de ahí no me iba a salir. Yo quería ser actor, yo iba porque quería ser actor”. Juan Osorio

No obstante, Juan Osorio admitió que en sus principios no fue nada fácil, pues se encontraba estudiando al mismo tiempo.