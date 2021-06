Juan Osorio confiesa que quiere casarse con Eva Daniela, 37 años menor que él

A mediados de mayo se confirmó que Juan Osorio tenía un romance con una actriz 37 años menor que él. Tras darse a conocer la noticia, el productor recibió un sinfín de críticas.

Luego de la polémica generada, Juan Osorio se mostró muy enamorado de Eva Daniela e incluso destacó que está dispuesto a casarse con ella.

En entrevista con el periodista Edén Dorantes, Juan Osorio puntualizó que se encuentra muy feliz con Eva Daniela e incluso señaló que está dispuesto a casarse.

“¿Y qué tiene que sea feliz? Soy feliz con mi pareja, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado, y si ahorita me preguntaran si me voy a casar, me caso con ella (...) Eva solo hay una y yo soy Adán”

Sobre las críticas que ha recibido por la diferencia de edad, Juan Osorio fue contundente y señaló que ya se encuentra acostumbrado a los comentarios negativos.

En el video el productor incluso reveló que conoció a los padres de Eva Daniela y ellos aceptaron su relación.

“El fin de semana estuve con su papá y con su mamá y me aceptaron, son dos seres maravillosos; su papá es un ingeniero químico y su mamá una maestra, gente inteligente, que me está dando la oportunidad de que trate muy bien a su hija”

En el video incluso bromeó que le va a pedir consejos a Niurka “para que no me vuelva a fallar la cosa”. Juan Osorio negó que ya viva junto a su novia y destacó que sus hijos aceptaron su relación con Eva Daniela.

Sobre si le entregaría un anillo costoso como el que Christian Nodal le dio a Belinda , Juan Osorio puntualizó que él es modesto.

“No, no tengo tanta lana cabrón no seas así, no modestito. No tengo que andar presumiendo lo que no tengo, sin embargo el amor ahí está”

Juan Osorio